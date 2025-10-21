Caso $LIBRA: hallan billetera cripto vinculada a Hayden Davis y piden la detención de Novelli y Terrones Godoy

En el marco de la causa $LIBRA, la querella a cargo de Martín Romeo solicitó la detención de Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy luego de identificar una billetera cripto clave que conectaba a los empresarios locales con Hayden Davis, impulsor del proyecto $LIBRA. La investigación también apunta a una supuesta "cueva" utilizada para convertir activos digitales en dinero físico.

El hallazgo se produjo tras un pedido de información a la Comisión $LIBRA del Congreso, que permitió acceder a datos de la blockchain y a reportes de la plataforma Binance. Los documentos revelan movimientos diarios de las billeteras vinculadas a Novelli y Terrones Godoy, señalando transferencias que coinciden con operaciones financieras típicas de casas de cambio de criptomonedas.

Según Romeo, uno de los movimientos más llamativos ocurrió el 30 de enero de 2025, cuando Davis transfirió más de un millón de USDT a través de dos billeteras, que luego fueron distribuidas a Novelli y a otra cuenta vinculada a la "cueva" cripto. La fecha coincide con una reunión en Casa Rosada entre Davis, Novelli y el presidente Javier Milei. Posteriormente, otras transacciones millonarias se registraron entre febrero y el lanzamiento fallido del token $LIBRA.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La querella argumenta que estos movimientos reflejan riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación, ya que Novelli y Terrones Godoy poseen pasaportes extranjeros y habrían eliminado carpetas de sus dispositivos electrónicos. Por ello, Romeo solicitó una orden de captura internacional ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.

La Justicia analizará los teléfonos de Javier y Karina Milei por el caso $Libra

Paralelamente, en Estados Unidos, los querellantes presentaron información de un whistleblower ante la jueza Jennifer Rochon, detallando acuerdos entre Davis y Benjamin Chow, fundador de la plataforma Meteora, relacionados con la promoción y manipulación de tokens, incluyendo $M3M3, $ENRON y $TRUST. La información podría permitir unificar distintas causas y sumar nuevos querellantes.

El caso $LIBRA sigue en curso, con investigaciones que abarcan tanto Argentina como Nueva York, mientras las autoridades buscan trazar el flujo de fondos digitales y concretar las detenciones solicitadas.

LB/DCQ