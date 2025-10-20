La Justicia de Estados Unidos apunta a Javier Milei, su hermana y Hayden Davis por los fondos de $LIBRA

El intento de cuatro fondos internacionales de inversión de vincular al Estado argentino con los activos generados por la criptomoneda $LIBRA en tribunales estadounidenses fue rechazado por la jueza federal Jennifer Rochon, del Distrito Sur de Nueva York.

Al fundamentar su decisión, Rochon advirtió que los ingresos de este proyecto digital podrían corresponder al presidente Javier Milei, su hermana Karina o a algunos impulsores como Hayden Davis, y no al Estado argentino.

Según un documento judicial, los elementos presentados por Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group y Virtual Emerald International Limited incluían artículos periodísticos, publicaciones en redes sociales y un supuesto acuerdo preliminar entre el Gobierno y una plataforma de intercambio.

No obstante, la magistrada consideró que todo ese material no era suficiente para demostrar que los fondos de $LIBRA fueran propiedad del Estado. En sus palabras: “las pruebas podrían sugerir” que los beneficiarios serían “el propio Milei, su hermana Karina o el empresario Hayden Davis”, quien habría retenido parte de las ganancias “con el eventual propósito de invertirlas en la economía argentina”.

En una resolución de 33 páginas, a la que accedió el periodista Hugo Alconada Mon, de La Nación, Rochon también mencionó las declaraciones del fiscal argentino Eduardo Taiano, quien sugirió que el Estado podría reclamar el decomiso de los fondos si se probara que provinieron de conductas ilícitas de funcionarios.

Sin embargo, la jueza aclaró que mantenía reservas sobre la validez de esa teoría y subrayó que “las pruebas no permiten sostener que la República Argentina sea actualmente titular de los activos”.

Para Rochon, la acción de los fondos constituyó una “excursión de pesca”, con solicitudes de documentación y testimonios excesivos para los fines de la causa.

Entre esos pedidos figuraban todos los registros y comunicaciones de Meteora, la plataforma virtual usada para lanzar el token, además de la citación de al menos trece “influencers”, ingenieros, empresarios y hasta el fundador del sitio Barstool Sports.

La jueza consideró que estas solicitudes reflejaban más un intento de abrir una pesquisa general sobre el universo cripto que de recopilar pruebas concretas para el juicio.

Rochon agregó que, aunque existieran vínculos financieros entre $LIBRA y el círculo cercano de Milei, los tribunales estadounidenses no eran el foro adecuado para investigarlos.

Los mecanismos más apropiados serían la Justicia argentina o la inglesa, explicó. Por eso, denegó la solicitud y aclaró que la sección 1782 del Código de EE.UU., que regula la cooperación judicial internacional, no puede servir para exploraciones especulativas ni para presionar a un Estado soberano mediante conjeturas.

251 millones de dólares perdidos con $LIBRA

El reclamo fue iniciado por Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group y Virtual Emerald International Limited, todos acreedores del Estado argentino por bonos del default de 2001.

Estas firmas habían logrado en 2023 un fallo favorable en la Justicia británica, que obligaba a Argentina a pagar más de 1.500 millones de euros. Ante la falta de cumplimiento, los fondos lanzaron una ofensiva internacional para localizar activos que pudieran ser embargados.

En agosto, los fondos acudieron a tribunales de Nueva York con el objetivo de vincular al Estado con $LIBRA, token lanzado por Hayden Davis y promovido por Milei en la red social X (ex Twitter). Según el fallo, el proyecto generó un pico alcista y pérdidas por US$251 millones.

La intención era usar la información recabada en Nueva York para reforzar sus demandas de cobro en Londres u otros países.

Pero Rochon bloqueó esa vía, bajo el argumento de que carecía de sustento y que no había indicios de que los activos de $LIBRA pertenecieran al Estado argentino.

Al rechazar la pretensión de los fondos, la jueza también citó un informe de la Oficina Anticorrupción (OA), que concluyó que la promoción del proyecto por parte del Presidente debía considerarse una actividad personal, no oficial.

Esa conclusión se contradice con la postura de la Casa Rosada, que niega cualquier participación de Milei o su hermana en la emisión o gestión de $LIBRA.

El fallo dejó, sin embargo, un punto incómodo para el Gobierno: si la acción de Milei fue personal y no institucional, la sospecha apunta a que los beneficios podrían haber sido privados, destinados al Presidente o a personas de su entorno, y no al Estado nacional.

