Causa $Libra: nueva jueza en EE.UU. (y, quizá, una buena noticia para Milei)

Jennifer L. Rochon. El “Evento Libra” tiene jueza en los Estados Unidos. Y podría transformarse en una relativa buena noticia para el gobierno de Javier Milei. Además de una jurisprudencia histórica para el mundo de las criptomonedas.

El estudio de abogados Burwick Law, que representa a unas doscientas “víctimas” de la criptoestafa, diseñó en los últimos meses una estrategia objetivamente abstractiva de cuestiones políticas locales, y concentró los esfuerzos en una demanda de dimensiones únicamente financieras y con actores que habitualmente circulan por Wall Street. La idea de los abogados de Burwick es que haya una investigación judicial sobre perjuicios económicos vinculados con actividades prohibidas en el sistema financiero norteamericano, causas que en general, tienen resoluciones más rápidas, efectivas, y profundamente negativas para los culpables. La idea es vincular el “Evento Libra” a los delitos de violaciones (en este caso una estafa) a las leyes y normas de buena conducta en el funcionamiento de bancos, fondos de inversión y otros actores del muy regulado (fundamentalmente desde la crisis del 2008) sistema financiero de los Estados Unidos. Y así conseguir que se transforme la causa en federal y no local. Y con esto concentrar la estafa en un delito a las leyes nacionales de regulación del sistema financiero norteamericano, vinculando el hecho con las normas de regulaciones de Wall Street. Si prospera la estrategia de Burwick, y hay un fallo por una estafa en el manejo de una cripto, habría una nueva jurisprudencia para la Justicia de los Estados Unidos (y luego seguramente para el mundo), de vinculación del manejo de este tipo de inversiones financieras, creadas y basadas en su independencia de las normas de los Bancos Centrales de los mercados nacionales. Hay que recordar que la filosofía de una cripto es la de crear, fomentar y desarrollar un instrumento de ahorro (y especulación) que no esté bajo el yugo de las regulaciones de las entidades financieras de los estados; moviéndose por arriba de estos en un esquema de equilibrio anarquista supranacional. La idealización del instrumento es que una cripto no dependa de un Banco Central o similar y se liberara de los malos manejos monetarios de las autoridades. A veces se logra (como en la Argentina) a veces no (como en los resultados del Bitcoin durante este año). Pero, hasta aquí, la independencia de las autoridades monetarias fue concreta. Así como también de las autoridades que regulan y controlan a los mercados financieros de cada estado. Hasta ahora, ya que Burwick busca en el “Evento Libra” una nacionalización judicial de los movimientos de la cripto Libra, vinculándola con las reglas y normas de buena conducta de Wall Street. La idea del estudio jurídico es que la estafa sea juzgada como un delito financiero federal de los Estados Unidos, trayendo a las criptomonedas a las regulaciones normales de cualquier operador que elija ese país como plataforma de operaciones. O maneje dinero proveniente del sistema financiero norteamericano. Si el estudio jurídico logra esta consideración, será un cambio revolucionario para el mercado cripto. De hecho, destruiría la propia esencia de las criptomonedas; empujándolas a la obligación de comparecer como cualquier otra elección de inversión internacional.

El movimiento de Burwick fue el siguiente. Uno de los acusados, Benjamin Chow, solicitó formalmente la mudanza del “Evento $Libra” de la Corte Suprema del Estado de Nueva York a la Corte del Distrito Sur de Nueva York, argumentando que ya hay otro caso relacionado a la estafa en el Distrito Sur. Esto es, Wall Street. La Corte Suprema accedió al pedido y solo lo volverá a escuchar si la Corte del Distrito Sur lo devuelve. Por sorteo, la causa recayó en la jueza Jennifer L. Rochon, quien tiene el futuro del “Evento $Libra” en sus manos.

Hay otro dato importante que incluye este movimiento judicial de Burwick. Los acusados son Hayden Davis, el ideólogo de $Libra y quien estuvo con Milei en la Casa Rosada, Julian Peh, de KIP Protocol, y Benjamin Chow, dueño de la plataforma Meteora; quien es el que reclamó el cambio de juzgado a recomendación de Burwick. El estudio había excluido de manera deliberada al presidente Javier Milei y a su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; como a los privados argentinos involucrados en $Libra Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, el colaborador de ambos en Tech Forum, Ariel Parkinson, y el entonces asesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Sergio Morales, entre otros. La estrategia de dejar afuera a los argentinos fue elaborada por Burwick para concentrar el caso en los involucrados en la potencial estafa dentro del sistema financiero norteamericano, evitando internacionalizar el tema buscando responsables en la Argentina; lo que provocaría una complejización extrema en tiempos y profundidades. En la experiencia de este tipo de acontecimientos (por ejemplo, el caso YPF) surge que al involucrar en esta cuestión otro país con responsables extranjeros (en los Estados Unidos), la demora para que se cierre una causa se amplía a décadas. Cuando un delito financiero se resuelve en los tribunales de Wall Street en menos de cinco años. Así, la determinación de las responsabilidades de culpables argentinos quedaría para más adelante, cuando esta causa federal financiera haya cerrado.

Determinará ahora Rochon si este camino reclamado por Burwick es el adecuado. O si decide involucrar a los argentinos, algo poco probable porque no aparecen en la causa ni de parte de los demandantes ni los demandados. Rochon debe decidir si lo que provocó el Evento $Libra en los Estados Unidos fue un daño a inversores norteamericanos, a través de plataformas legales del sistema financiero de ese país con mecanismos ilegales, según las leyes de los Estados Unidos. Si esto fue provocado con la intervención de los argentinos, podría no ser el centro de atención. Para Burwick, es más importante culpar a Hayden Davis y compañía y lograr cobrar por daños lo más rápido posible; que encontrar si los argentinos comparten responsabilidades o están indirectamente involucrados en la potencial estafa. Intuyen los abogados del megaestudio, que nada ganarían complicando la investigación en encontrar pruebas de participación de los criollos en la potencial estafa; además de la utopía de poder cobrarles un dólar si fueran cómplices. Creen que menos probabilidades habría de encontrar pruebas para demostrar la participación del Estado argentino en los movimientos del “Evento $Libra”; una maniobra que garantizaría ganar el caso (el país siempre pierde en los estados del Distrito Sur de Nueva York), pero ralentizaría el fin del caso y, lo más importante, cobrar la demanda. La idea de Burwick es sacarle dinero a Davis y a sus eventuales cómplices. Lo demás, es olvidable.

Lo cierto es que otra vez, como si fuera un karma, Argentina debe mirar a un tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Así como el kirchnerismo quedó marcado por su relación con el juez Thomas Griesa, monarca de ese tribunal, y el macrismo, el albertismo y el actual gobierno lidia con Loretta Preska (la sucesora de Griesa), ahora aparece Jennifer L. Rochon en el foco de la atención judicial a esos tribunales que atienden las cuestiones de Wall Street. ¿Qué se sabe de Rochon? Nació en St. Clair, Michigan. Se graduó en la Universidad de Michigan en 1992 con una licenciatura en Artes, luego pasó dos años en el Cuerpo de Paz como profesora de matemáticas en Antigua. Luego asistió a la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, donde fue editora de notas y comentarios de la Revista de Derecho de la Universidad de Nueva York y semifinalista en la competencia de tribunales simulados de la escuela. Se graduó en 1997 con un doctorado en Jurisprudencia, y de 1997 a 2000, se desempeñó como asistente legal de la jueza Maryanne Trump Barry del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Nueva Jersey y del Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Tercer Circuito. Rochon fue asociada en Kramer Levin Naftalis & Frankel de 2000 a 2006 y socia de 2006 a 2013.

Rochon representó a organizaciones de inmigración como amici en desafíos constitucionales a la Ley de Inmigración y Nacionalidad, en contra de las embestidas del trumpismo contra los extranjeros sin papeles. Esta actuación hizo que el presidente Joe Biden la nominara para desempeñarse como juez de distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, reemplazando al renunciante George B. Daniels, El 18 de mayo de 2022, su nominación fue confirmada por 51 votos a favor y 47 en contra, y el 13 de junio de ese año recibió su comisión judicial e inició su gestión. Ahora tiene en sus manos una de las causas más importantes, quizá, en la historia del sistema financiero norteamericano. El de la responsabilidad de la Justicia norteamericana para fiscalizarlas y controlarlas. Y, nuevamente, Argentina es protagonista.