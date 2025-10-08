La fiscalía que investiga la responsabilidad del presidente Javier Milei y su hermana Karina en la estafa de la criptomoneda $Libra ordenó que se registren las comunicaciones de sus teléfonos celulares. El fiscal Eduardo Taiano quiere conocer el contenido de los mensajes que intercambiaron con Hayden Davis y otras personas involucradas en el lanzamiento de la "memecoin" en los días previos al 14 de febrero, cuando el presidente publicó su posteo de apoyo en la red social X.

También se registrará el teléfono de Sergio Morales, quien en febrero era asesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV). Se busca conocer qué acordaron Morales y los hermanos Milei con distintas personas asociadas a la investigación por la criptoestafa. Entre ellos están los argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, organizadores del evento Tech Forum, el estadounidense Hayden Davis, CEO de Kelsier Ventures; el polaco Bartosz Lipinski, CEO de Cube Exchange, y Julian Peh, CEO de Kip Protocol, nacido en Singapur y cuyo nombre real es Peh Chyi Haur. Todos ellos estuvieron en la Casa Rosada con Javier Milei



La fiscalía solicitó que se revisen no solo los mensajes sino también las fotos que se hayan registrado con los dispositivos investigados durante el período que se estudia. .

Noticia en desarrollo.