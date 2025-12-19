El Banco Central investiga maniobras sospechosas con dólares oficiales durante el último gobierno de Alberto Fernández

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) puso en marcha una serie de investigaciones administrativas para determinar si, durante 2022 y 2023, se montó una operatoria irregular a gran escala con la compra y reventa de dólares al tipo de cambio oficial. Según los expedientes en curso, el volumen bajo sospecha asciende a más de US$1.190 millones.

Las pesquisas se centran en cuatro casas y agencias de cambio que habrían participado en un esquema destinado a aprovechar la brecha cambiaria vigente en esos años, cuando el acceso a divisas estaba fuertemente restringido por el cepo y el precio oficial se encontraba muy por debajo de las cotizaciones paralelas.

Mientras hospitales enfrentaban dificultades para importar insumos y empresas padecían la escasez de divisas, el negocio financiero de comprar dólares al valor oficial y revenderlos en el circuito informal se convirtió en una de las actividades más rentables. Esa diferencia de precios, conocida como brecha cambiaria, llegó a superar el 80% en algunos períodos.

Es en ese contexto que el BCRA detectó indicios de una posible operatoria sistemática para adquirir divisas a bajo costo y volcarlas luego al mercado paralelo, un mecanismo conocido popularmente como “rulo”.

Una investigación con tres frentes

Las actuaciones comenzaron dentro del Banco Central y luego se ampliaron con la intervención de la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). La UIF elevó un informe a la Justicia al advertir que el modo en que circularon los fondos ponía en duda su origen y legalidad. La causa quedó en manos de la jueza federal María Servini.

En los sumarios administrativos, el BCRA sostiene que se habrían utilizado operaciones aparentemente regulares para desviar dólares obtenidos al tipo de cambio oficial hacia el mercado informal, afectando la transparencia del sistema financiero.

Según la documentación oficial, los bancos habrían sido los proveedores iniciales de los dólares físicos, ya sea a través del propio Banco Central o mediante importaciones. Desde allí, las divisas pasaban a casas y agencias de cambio, que actuaban como intermediarias.

Uno de los expedientes analiza el caso de una firma que habría comercializado cerca de US$466 millones entre 2022 y 2023, en buena parte adquiridos a una entidad bancaria privada y al resto del propio sector cambiario. Otras investigaciones examinan operaciones por US$474 millones y US$251 millones, concentradas especialmente en determinados períodos del año.

El Banco Central aclaró que los sumarios están dirigidos contra las casas de cambio y no incluyen imputaciones directas a los bancos.

Un punto clave para los investigadores es la pérdida de trazabilidad del dinero. En algunos casos, más del 90% de los dólares habrían sido entregados en efectivo entre operadores, lo que impidió seguir el recorrido posterior de las divisas.

Para el BCRA, esta modalidad constituye un indicio relevante de que las operaciones pudieron tener como destino final el mercado paralelo, bajo una apariencia formal que ocultaba su verdadera finalidad.

Préstamos en dólares bajo la lupa

La etapa más sensible de la investigación involucra a una casa de cambio que habría transferido dólares directamente a personas físicas bajo la figura de “mutuos” o préstamos. Entre febrero y abril de 2023, se detectaron transferencias a 53 personas por casi US$10 millones, con montos individuales que llegaron hasta los US$300.000.

De acuerdo con los sumarios, varios de los beneficiarios no contarían con un perfil económico compatible con esas cifras. Entre ellos figuran monotributistas y personas que percibían la Asignación Universal por Hijo (AUH). En algunos casos, incluso, se repiten domicilios fiscales para distintos receptores de sumas millonarias.

El Banco Central remarcó que las casas y agencias de cambio no están habilitadas para otorgar préstamos, y que los fondos transferidos eran retirados en efectivo casi de inmediato. Además, los contratos preveían la devolución en “dólar billete”, una cláusula que también llamó la atención de los investigadores.

En uno de los expedientes, el BCRA calculó que, solo en este tramo de la operatoria, la firma investigada podría haber obtenido un beneficio cercano a los US$8,3 millones, considerando la brecha cambiaria vigente en ese período. Esa cifra, sin embargo, representa apenas una fracción del volumen total bajo análisis.

Las casas de cambio involucradas rechazaron las acusaciones y sostienen que los sumarios carecen de validez. Las investigaciones administrativas continúan abiertas y podrían derivar en sanciones, cierres definitivos y nuevas actuaciones judiciales, en un caso que vuelve a poner el foco sobre el funcionamiento del mercado cambiario durante los últimos años.

