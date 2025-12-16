martes 16 de diciembre de 2025
ECONOMIA
Cambio en el Banco Nación: Renuncia el presidente Daniel Tillard y asume Darío Wasserman

La salida del titular de la principal entidad financiera pública se inscribe en la reorganización del esquema de gestión impulsado por la Casa Rosada.

8-10-2025-Daniel Tillard
Daniel Tillard, presidente del Banco Nación Argentina. | CEDOC PERFIL

En el marco de las modificaciones que atraviesa la administración nacional, Daniel Tillard dejará su cargo al frente del Banco Nación, según informó el Ministerio de Economía.

El funcionario había asumido la conducción de la entidad en diciembre de 2023 y será reemplazado por Darío Wasserman, quien hasta ahora se desempeñaba como vicepresidente.

La decisión forma parte de una nueva etapa de reordenamiento en el Gobierno de Javier Milei, que incluyó ajustes en áreas consideradas estratégicas.

Está previsto que el traspaso de funciones se formalice en las próximas horas mediante un decreto que sería publicado en el Boletín Oficial.

