En el marco de las modificaciones que atraviesa la administración nacional, Daniel Tillard dejará su cargo al frente del Banco Nación, según informó el Ministerio de Economía.

El funcionario había asumido la conducción de la entidad en diciembre de 2023 y será reemplazado por Darío Wasserman, quien hasta ahora se desempeñaba como vicepresidente.

La decisión forma parte de una nueva etapa de reordenamiento en el Gobierno de Javier Milei, que incluyó ajustes en áreas consideradas estratégicas.

Está previsto que el traspaso de funciones se formalice en las próximas horas mediante un decreto que sería publicado en el Boletín Oficial.

En desarrollo...