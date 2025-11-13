Banco Nación redujo la tasa de interés para el financiamiento de autos nuevos y usados

El Banco Nación anunció la baja en la tasa de interés para el financiamiento de los vehículos usados y 0 km. Desde este jueves 13 de noviembre, la nueva tasa nominal anual fija en pesos es del 38%.

Con esta modificación, el organismo bancario disminuyó en 12 puntos porcentuales su anterior TNA que era de 50%, lo que significa una mejora en las condiciones de su línea de préstamos personales “+Autos”

Principales atributos de la línea “+Autos”

El plan del Banco Nación incluye las siguientes características:

- Préstamo NO prendario: a sola firma, sin garantía real.

- Disponible para clientes y no clientes del BNA.

- Gestión 100% online, solo con DNI en las concesionarias adheridas.

- Hasta $ 100 millones financiables.

- Financiación del 100% del valor del vehículo (IVA incluido).

- Plazo de hasta 72 meses.

- Vehículos 0km o usados de hasta 10 años, nacionales o importados.

- Se financian autos, pick ups y utilitarios.

- Apertura instantánea de cuenta y tarjeta digital.

- Cotización y alta de seguro digital con Nación Seguros, con descuentos exclusivos.

La Cámara del Comercio Automotor (CCA) informó que durante octubre el Volkswagen Gol es el auto usado más vendido en Argentina con 9.037 unidades.

La entidad precisó que el mes pasado se comercializaron 166.285 vehículos usados, un 3,10% menos que en igual mes de 2024 (171.606 unidades). Si se lo compara con septiembre (171.364 unidades), la baja fue del 2,96%.

Además, señaló que "en el período enero-octubre 2025 se vendieron 1.602.941 unidades, un aumento del 11,81% con respecto a igual período de 2024 (1.433.622vehículos)". La lista completa se compone de los siguientes modelos:

- VW Gol y Trend: 9.037

- Toyota Hilux: 6.694

- Corsa y Classic: 4.616

- VW Amarok: 4.577

- Ford Ranger: 4.424

- Toyota Corolla: 3.437

- Ford EcoSport: 3.389

- Peugeot 208: 3.232

- Fiat Palio: 3.099

- Toyota Etios: 2.700

Los sistemas de Patente automotor tanto de provincia de Buenos Aires como de CABA actualizarán su esquema de cobros en 2026. Según ARBA, el territorio bonaerense quedará entre las jurisdicciones con menor carga sobre vehículos a nivel país. Por su parte, el gobierno porteño establecerá distintos valores proporcionales de acuerdo a la valuación de cada auto, pero se sumará un monto fijo.

Además, en CABA se aplicará un importe sobre el excedente. Por otro lado, los vehículos híbridos sostendrán su exención durante un período de dos años y cumplido ese tiempo inicial, recibirán reducciones graduales en el impuesto a la patente.

De esta forma, los propietarios empezarán a pagar el valor completo del tributo automotor a partir del sexto año de radicación en CABA.

Por último, el 92% de los autos radicados en CABA se encuentra dentro de los tres tramos más bajos de la escala que tributarán entre 1,6% y 3,5% de dominio. En tanto que, en el territorio bonaerense la alícuota mínima será del 1% y la máxima de 4,5%.

