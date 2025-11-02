La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) confirmó que, durante octubre, creció un 16,9% interanual el patentamiento de vehículos 0km en el país. No obstante, el número implica un retroceso de 7,6% mensual.

Con un total de 51.982 unidades vendidas, el número indica que se vendieron 7.509 vehículos más que los 44.473 que se registraron hace un año, en comparación con octubre de 2024. Sin embargo, en septiembre se habían patentado 56.240 rodados, lo que implica un retroceso de más del 7%.

Sebastián Beato: “Argentina está en proceso de preparación para los autos eléctricos”

Según indicó ACARA, durante los diez meses de 2025 ya se patentaron 552.484 unidades, una cifra que se traduce en un 55,1% más a comparación del mismo período de 2024, período en el que se registró un total de 356.230 vehículos.

"Completamos lo que fue otro mes sensible por temas electorales, al igual que septiembre, por encima de los 50.000 patentamientos, y eso ya lo convierte en una buena noticia", señaló al respecto Sebastián Beato, presidente de ACARA, sobre los números de octubre.

Beato también agregó: "Durante esta última semana hemos tenido mucho movimiento en nuestras concesionarias, evidentemente el resultado del domingo impulsó a muchos clientes a consultar y concretar sus operaciones, por eso vemos que octubre mantiene el buen crecimiento interanual que nos ha venido acompañando".

"La inercia del mercado hacia arriba continúa y entramos ahora en los últimos dos meses que nos permitirán terminar el año con un buen piso para proyectar también un inicio de 2026 con números positivos", destacó el presidente de la Asociación.

ACARA indicó que el ranking de patentamiento por modelos en octubre se distribuyó de la siguiente manera:

1) Toyota Hilux: 2.523

2) Toyota Yaris: 2.253

3) Peugeot 208: 2.232

4) Ford Ranger: 2.031

5) Fiat Cronos: 1.844

6) Ford Territory: 1.709

7) Volkswagen Amarok: 1.619

8) Chevrolet Tracker: 1.532

9) Volkswagen Polo: 1.460

10) Volkswagen Tera: 1.347

