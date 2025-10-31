Sebastián Beato: “Argentina está en proceso de preparación para los autos eléctricos”

En conversación con Canal E, el especialista en movilidad Sebastián Beato explicó el estado actual de la infraestructura para autos eléctricos en Argentina, las etapas de adaptación que atraviesa el mercado y las ventajas económicas que comienzan a aparecer.

Transición en marcha: la infraestructura avanza lentamente

Consultado sobre si Argentina está preparada para los vehículos eléctricos, Beato sostuvo que “está en proceso de preparación” y que el avance depende de un “esfuerzo compartido entre el sector público y el privado”. Según explicó, los centros comerciales, cines, teatros y hoteles están comenzando a instalar cargadores en sus instalaciones, mientras el Estado impulsa regulaciones para acompañar el proceso.

El especialista consideró que el desarrollo será progresivo: “No creo que sea de un día para otro; es un proceso de adaptación”, afirmó. En su visión, el país atravesará una etapa intermedia con autos híbridos antes de que el eléctrico puro se consolide.

“Primero vamos a tener un proceso de híbrido, híbrido enchufable y recién después eléctrico”, agregó.

Beato señaló además que Argentina avanza más lento que otros países de la región debido a las restricciones de divisas y las trabas a las importaciones de los últimos años. Sin embargo, confía en que “el ritmo se acelerará a medida que mejore la disponibilidad de productos y se amplíen los incentivos”.

Precios, repuestos y beneficios: los desafíos del mercado eléctrico

Respecto al valor de los vehículos, Beato afirmó que “tienen que estar a la altura del mercado, porque si no, no va a haber venta”. Explicó que el crecimiento del segmento depende de que la brecha de precios entre un auto a combustión y uno eléctrico siga reduciéndose.

“Si la diferencia es muy grande, será difícil que crezca el eléctrico; si la brecha es parecida, el usuario elegirá lo que más le convenga”, subrayó.

Sobre el mantenimiento, Beato descartó grandes dificultades: “Hoy la logística mundial creció muchísimo, no creo que la falta de repuestos sea un problema”. En cambio, destacó que el mayor reto es la infraestructura eléctrica, tanto en la vía pública como en los edificios: “El punto de carga dentro de una casa no es un problema, el desafío aparece cuando se trata de un consorcio o departamento”, explicó.

Además, señaló que los centros comerciales ya ofrecen cargas bonificadas, y que existen beneficios adicionales para los usuarios: “Hay bancos con tasas más bajas para autos híbridos o eléctricos, telepases gratis en CABA y municipios que bonifican el 100% del patentamiento”.

Con optimismo, Beato concluyó que “la movilidad eléctrica es un proceso inevitable, pero requiere planificación, incentivos y compromiso compartido”.

