La experiencia argentina en materia económica: “Es el mejor lugar para hacer un posgrado de administración financiera”

El economista uruguayo, Juan Sánchez, en comunicación con Canal E, analizó la situación económica argentina y comparó su evolución con la de Grecia y Uruguay.

Juan Sánchez, que realizó un posgrado de administración financiera en Argentina, resaltó que el país es una escuela en materia de crisis: “Yo creo que es el lugar mejor para hacer un posgrado de administración financiera, porque está el caos, que es tumbado a manejar el caos con cierta fineza y con mucha astucia”.

La crisis económica en Argentina y su aporte a la educación financiera

Asimismo, subrayó que el aprendizaje argentino está basado en la capacidad de adaptarse: “Hacer es una garantía, aprender con los argentinos a cómo moverse en el caos en la parte financiera es una garantía de moverse con cierta inteligencia y cierta sagacidad”.

Sánchez explicó que, “Uruguay y Argentina han estado muy hermanados hasta en las crisis”, como las de 1982 y 2002, aunque señaló que esta vez los caminos se separaron. También trazó un paralelismo con Grecia: “Grecia es un país interesante, porque no se puede decir que sea un mal destino, es atractivo para el turismo, las inversiones y la calidad de vida”.

Al referirse a las políticas regionales, sostuvo: “Creo que nuestro ambos, también con Argentina, no tuvimos un Brasil liderando, porque Brasil fue bastante ortodoxo en la solución”. Esa ortodoxia, según desarrolló, “nos perjudicó en mucho, en el sentido de que fue muy ortodoxo, se encareció bastante y nos dio margen para encarecernos nosotros”.

La influencia de Brasil en la economía de la región

Para el economista, el comportamiento de Brasil influye directamente en el rumbo de Uruguay y Argentina: “Seguimos estando muy pendiente la ortodoxia uruguaya de la ortodoxia brasileña, y eso nos llegó a ser muy caros”.

Al analizar los indicadores del Banco Central argentino, afirmó que, “Argentina tiene un tipo de cambio real que ha acompañado, hubo un abaratamiento, luego un ajuste, se encareció, y volvió con el abaratamiento cuando entra Milei”.