El patentamiento de 0km creció 27,8% en septiembre

En septiembre, el patentamiento de autos aumentó 27,8% en comparación con el mismo mes del 2024, en donde el total fue de 43.679 unidades. El noveno mes de 2025 se contabilizaron 55.827 unidades, lo que ayudó a alcanzar la cifra de 500.089 unidades de vehículos 0km vendidos en lo que va del 2025, según lo informó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

Con respecto a agosto, se observó una suba del 1,7%, cuando se patentaron 54.888 uniddaes. De esta manera, en los nueve meses acumulados del año se logró romper la barrera de las 500.000 unidades, lo que representa un 60,4% más que en el mismo período del 2024 donde se habían registrado 311.757 vehículos.

"Estamos cerrando un mes de una gran intensidad en el que hemos tenido todo tipo de condimentos: resultados electorales, movimientos económicos, cambiarios, un gran impacto político local y luego un fuerte apoyo internacional”, señaló Sebastián Beato, presidente de ACARA.

Y agregó: “Vale destacar que en el medio de todos estos vaivenes hemos seguido vendiendo vehículos con un ritmo más que aceptable”.

Por otra parte, destacó que “es imposible que nuestra actividad no se vea afectada por todas estas situaciones por eso tuvimos jornadas de incertidumbre y otras de grandes movimientos”, sin embargo, logró destacar “que seguimos con un piso de 50.000 unidades mensuales, algo que, cuando a principio del año hacíamos las proyecciones, veíamos como difícil de alcanzar y sostener".

Un elemento positivo es que además del crecimiento intermensual, se mantuvo el crecimiento interanual por encima del 27% y la positiva tendencia de incremento interanual desde enero. “Se percibe ahora un escenario de mayor estabilidad en la macro con lo cual esperamos seguir creciendo en las próximas semanas" completó Beato.

Las marcas y modelos más vendidos

La marca que lidera el podio de las más vendidas en el noveno mes del 2025 es Toyota con 8.955 unidades, seguida Volkswagen (7.946), Fiat (6.177), Renault (5.296), Ford (5.288), Chevrolet (4.692), Peugeot (3.957), Jeep (2.203), Citroën (2.057) y Nissan (1.693).

En el apartado de los modelos, el Toyota Yaris vuelve a ser el más vendido del mes con 3.037 unidades. Seguido por la Toyota Hilux con 2.499 vehículos patentados, que mantiene el segundo lugar, y el podio lo completó la Ford Ranger con 2.211 unidades registradas en septiembre, escalonando desde la quinta posición.

Por último, completan este ranking Fiat Cronos con 2.077 unidades, Ford Territory con 2.008, Volkswagen Amarok con 2.006, Chevrolet Tracker con 1.764, Peugeot 208 con 1.723, Toyota Corolla Cross con 1.695 y finalmente Volkswagen Polo con 1.485 unidades.

GZ