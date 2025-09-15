El Registro Único Nacional de Automotores (RUNA) permite realizar de forma digital el trámite de patentamiento a través del sistema online y ofrece una reducción del 20% en el arancel de inscripción, según la Resolución vigente 38/2025 para automotores, motovehículos, maquinaria agraria, vial o industrial. El Renault Kwid es actualmente el auto 0 kilómetro más barato del mercado con valor actual de $22.160.000.

Entre los modelos más baratos y populares, destacan algunos que lideran los patentamientos, con un rendimiento que responde a las necesidades de los argentinos en un contexto económico desafiante.

La plataforma digital ofrece una guía detallada para que los usuarios monitoreen cada paso del trámite. Desde la carga de documentación requerida hasta la verificación de datos.

El arancel de inscripción es del 1% en los Registros del Automotor y del 0,8% en el nuevo sistema digital. Este avance tecnológico no solo simplifica el proceso, sino que también disminuye la posibilidad de errores y omisiones.

En septiembre, el mercado automotor vivió una leve suba de precios, mucho más moderada que en agosto. A pesar de un incremento en los precios de entre el 3% y el 6% durante septiembre de 2025, sigue existiendo una amplia oferta de vehículos accesibles.

El costo de patentamiento en Argentina en 2025 varía según el valor del auto y el canal por el cual se realiza el trámite. La digitalización no solo facilita la gestión, sino que también representa una opción más económica.

Cuánto cuesta el patentamiento de un auto en Argentina: cómo funciona el sistema RUNA

Factores como el valor del automóvil, el tipo de motor y las características específicas influyen en el monto final a abonar. Además, las tasas y aranceles pueden cambiar anualmente, por lo que es crucial estar informado sobre las actualizaciones recientes.

