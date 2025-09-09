ARBA: Hasta cuando hay tiempo para pagar la cuota 4 de la patente con 10% de descuento

La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) informó que aún hay plazo hasta este martes 9 de septiembre para pagar con descuento la cuarta cuota del Impuesto Automotor, más conocido como patente. Vale señalar que, para quienes no tengan deudas, estén adheridos al débito automático y elijan abonar por cuota, tendrán una bonificación de hasta el 10%.

La provincia de Buenos Aires retendrá ingresos brutos en las billeteras virtuales

Para abonar, pueden hacerlo desde la web de ARBA (www.arba.gov.ar) con tarjeta de crédito o por cajero automático, tras generar el código de pago electrónico.

De todos modos, también se encuentra disponible la opción de pago digital a través de Cuenta DNI, escaneando el código QR recibido por correo electrónico, el cual se encuentra vigente hasta el vencimiento de la cuota.

Paralelamente, quienes elijan realizar el pago de manera presencial podrán hacerlo en las entidades bancarias habilitadas y los centros de cobro de Provincia Net Pagos.

Cómo adherir los impuestos al débito automático para obtener el descuento de ARBA

La Agencia de Recaudación bonaerense permite a los contribuyentes adherir el pago de impuestos provinciales al débito automático, ya sea desde una cuenta bancaria o mediante tarjeta de crédito.

Esta opción se encuentra disponible para todos los impuestos patrimoniales.

ARBA suspende medidas cautelares al sector productivo hasta fin de año

Es importante destacar que el beneficio del 10% de descuento también alcanza a los contribuyentes que ya se encuentran adheridos.

Para iniciar el trámite de adhesión a Débito Automático en cuenta, es necesario realizar unos breves pasos:

Paso 1: ingresar en la web www.arba.gov.ar en la sección “Autogestión” con CUIT y Clave CIT,

Paso 2: seleccionar “Gestión de Débitos Automáticos” en el menú lateral derecho.

Paso 3: Quienes no tengan registrado un CBU, o deseen agregar uno nuevo, pueden hacerlo desde la opción “Registro de Claves Bancarias Uniformes (CBU)” o también dentro de Autogestión.

En el caso de optar por el débito con tarjeta de crédito por primera vez, el impacto del pago no será inmediato y se verá reflejado en el vencimiento de las próximas cuotas.

