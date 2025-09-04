Apyme "festejó" el anuncio de Llaryora sobre Ingresos Brutos: "Aliviar esa carga es muy beneficioso"

El presidente de Apyme Córdoba, Humberto Spaccesi, valoró la baja de Ingresos Brutos a 0 para la mayoría de las pymes anunciada por el gobernador Martín Llaryora.

Baja de Ingresos Brutos

“Toda medida que se tome para aliviar un poco la carga y el peso de las pymes para sobrevivir en esta instancia tan difícil que nos plantea la macroeconomía que define el Gobierno nacional para nosotros es muy bienvenido”, sostuvo el dirigente.

“Alcanza las pymes, alcanza a un segmento importante que tiene un aspecto de industrialización. La letra chica no la tenemos, lo que sí tenemos es la decisión política de tratar de aliviar. Eso ya de por sí nosotros lo festejamos”, agregó en declaraciones a SRT Media.

El anuncio de Llaryora

El gobernador anunció en el Coloquio de la Unión Industrial Argentina (UIC) que las industrias que facturen hasta 3.200 millones de pesos anuales tendrán 0 por ciento de Ingresos Brutos.

“Es un buen segmento el que se toma, desde esa perspectiva es bienvenido”, insistió Spaccesi.

“Ingresos Brutos tiene distintas alícuotas, pero lo importante es que son de esos impuestos que son bastante regresivos porque se van acumulando. Atacar ese concepto y aliviar esa carga es muy beneficioso”, enfatizó el titular de Apyme.

“Tenemos un panorama en el que resulta muy difícil seguir con las persianas abiertas. Hay una razón fundamental: hoy la población no tiene capacidad de consumo”, expresó días atrás Spaccesi.