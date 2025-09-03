Llaryora anunció 0 Ingresos Brutos para las Pymes: "Córdoba tiene la Ley de Promoción Industrial más fuerte de la Argentina"

El gobernador Martín Llaryora anunció que las industrias que facturen hasta 3.200 millones de pesos anuales tendrán 0 por ciento de Ingresos Brutos, medida que impactará sobre el 95% de las pymes radicadas en Córdoba.

El restante 5% está alcanzado por la actual ley de Promoción Industrial, informó el Gobierno provincial.

El mandatario anticipó que se enviará un proyecto de Ley a la Legislatura con el objetivo de crear un nuevo régimen simplificado de promoción industrial.

0 Ingresos Brutos

“Hasta esperar cómo podemos hacer con la Nación para ir mejorando el sistema de ingresos brutos, nosotros vamos a tomar hoy una decisión importante. Porque no es solo pensar, hablar y defender la vocación, sino también demostrarlo con los hechos”, explicó Llaryora.

Además el mandatario provincial instruyó la ampliación del cupo presupuestario tributario para Leyes de Promoción Industrial vigente en 10 mil millones de pesos.

Así el presupuesto previsto en la materia de 150 mil millones alcanzará los 160 mil millones de pesos.

Promoción Industrial

“En Córdoba tenemos una ley de Promoción Industrial que es la más potente de la Argentina. En Córdoba es cero ingresos brutos, cero impuestos de sellos, cero inmobiliario de tu inmueble y muchos beneficios más”, sostuvo Llaryora.

Y luego agregó: “Necesitamos ser competitivos pero con una apertura inteligente, consensuada, teniendo en cuenta las condiciones, el marco existente”.

“Debemos comprometernos en la defensa de la industria nacional, porque de esa forma defendemos también la capacidad de que Argentina cuente con dólares. Defender la industria es defender la posibilidad del progreso de la Argentina, es defender el trabajo”, enfatizó el gobernador.

“La defensa de nuestro modelo industrial tiene que ser un compromiso que asumamos todos aquí, no solo los industriales. Toda la dirigencia política de Argentina tiene que empezar a asumir ese compromiso de que la industria es central, para después sumarse los servicios y el comercio”, aseguró.

Llaryora encabezó este martes el 17° Coloquio Industrial, organizado por la Unión Industrial Argentina (UIA) en el marco del Día de la Industria, en el Centro de Convenciones Córdoba, y efectuó importantes anuncios que beneficiarán a la industria cordobesa.