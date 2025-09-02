VIVO | Día de la Industria 2025: la UIA presenta en Córdoba el “Nuevo Contrato Productivo”

En el marco del Día de la Industria, la Unión Industrial Argentina (UIA) eligió Córdoba para presentar el “Nuevo Contrato Productivo”, un documento con diez principios rectores que busca consolidar institucionalidad, estabilidad macroeconómica, competitividad y sustentabilidad.

La presentación se realizará durante el 17° Coloquio de la Unión Industrial de Córdoba (UIC), bajo el lema “Competir, invertir, integrar: el tridente del desarrollo”.

La jornada estima reunir a más de 800 empresarios, dirigentes fabriles y funcionarios nacionales, provinciales y municipales. Estuvieron presentes el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora; el presidente de la UIC, Luis Macario; y el titular de la UIA, Martín Rappallini.

El decálogo del “Nuevo Contrato Productivo”

El documento, que cuenta con la adhesión de 80 entidades industriales, propone diez ejes estratégicos: institucionalidad y vínculo público-privado, orden macroeconómico, competitividad sistémica, exportaciones e inserción internacional, desarrollo federal equilibrado, modernización laboral, financiamiento productivo, inversión en infraestructura y logística, capacitación e innovación tecnológica, y compromiso con la ética y la sustentabilidad.

Se trata de una agenda de largo plazo para “construir confianza, atraer inversiones y sostener políticas industriales estables en un marco democrático y federal”.

Preocupación por la economía

Se espera que el encuentro sea marcado por la preocupación de los empresarios frente al magro nivel de actividad económica, la caída del consumo y las elevadas tasas de interés que afectan el financiamiento productivo. También se plantearán reclamos por el impacto del contrabando, la competencia desleal y la presión tributaria sobre la industria formal.

En este contexto, la UIA resaltan la necesidad para recuperar el crédito a largo plazo, especialmente para PyMEs, y avanzar en la eliminación de impuestos distorsivos a las exportaciones.

La agenda del 17° Coloquio Industrial en Córdoba

12.00 | Cocktail de bienvenida

13.40 | Apertura

Acto Día de la Industria

Luis Macario | Presidente de la Unión Industrial de Córdoba.

Martín Rappallini | Presidente de la Unión Industrial Argentina.

Martín Llaryora | Gobernador de la Provincia de Córdoba.

Guillermo Francos | Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación.

(Entrega Decálogo del Nuevo Contrato Productivo UIA)

15.00 | Entrega de premios Día de la Industria

15.20 | Conferencia

“La mirada del CEO hacia el mundo que viene”

Daniel Herrero - CEO de Prestige-Auto

15.50 | Panel:

Nicolás Pino, presidente Sociedad Rural Argentina

Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina

16.20 | Conferencia:

“Competitividad comercial en tiempos de incertidumbre global”

Marisa Bircher, ex secretaria de Comercio Exterior de la Nación Argentina y fundadora de la consultora Biglobal.

16.50 | Coffee Break – Networking

17.30 | Palabras Daniel Passerini

Intendente de la Ciudad de Córdoba.

17.45 | Conferencia:

“Economía simple, objetiva y previsible”

Esteban Domecq - Economista, fundador y director de Invecq Consulting SA.

18.15 | Conferencia:

“Hacia dónde va el Plan Milei para su segundo tiempo”

José del Río - Periodista especializado en economía y política. Director de Contenidos de La Nación.

18.40 | “El potencial industrial: políticas de estado para impulsar la competitividad y el desarrollo productivo”

Diego Coatz, economista. Director ejecutivo de UIA.

19.10 | Conferencia:

“IA sin excusas. De la idea al resultado”

Joan Cwaik - Especialista en tecnologías emergentes y sociedad.

19.45 | Cierre