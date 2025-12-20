Como cada cierre de año, Rodrigo de Loredo volvió a ser el gran anfitrión de una reunión distendida en las formas, pero cargada de definiciones políticas. En su casa de la zona sur de la ciudad, el ahora exdiputado nacional reunió a los propios y a los aliados en el alineamiento de poder de la UCR cordobesa para dejar en claro el objetivo: empezar a ordenar el camino para la carrera por la gobernación en 2027.

Ante más de 200 dirigentes —entre intendentes, legisladores, ediles y referentes territoriales— el mensaje fue directo. “De Loredo gobernador” fue la consigna que dominó la escena, repetida en discursos, cánticos y en un gran ploteo que funcionó como fondo para selfies y posteos en redes. El rumbo ya está trazado y el foco inmediato está puesto en la agenda 2026 que se anticipa de gran intensidad.

La juntada, ya convertida en un clásico radical, arrancó en el mediodía del sábado y se extendió hasta entrada la noche. Como parte del banquete hubo picada con salames de distintos puntos de la provincia, la infaltable pata flambeada, música en vivo y el karaoke. El intenso calor obligó a postergar unas horas el baile, aunque no faltaron los animadores: el legislador Gustavo Bottasso se consagró como fiel exponente en ese “metié”, secundado por su par José Bria, mientras algunos se retiraban antes de que Miguel Nicolás desplegara sus clásicos pasos al ritmo del cuarteto.

Más allá del clima festivo, la política atravesó cada conversación. Las primeras señales de respaldo llegaron desde el interior, con una fuerte presencia de intendentes. “Los que no pudieron estar hoy vienen pasando desde hace semanas por el búnker deloredista”, destacó un jefe territorial que participó de varias de esas mesas chicas previas al encuentro.

Internas radicales con tonada: el factor Bee Sellares para la intendencia y la legitimidad de De Loredo en provincia

Rodeado por los propios y por los aliados de Generación X —Nicolás, Juan Negri y Daniela Gudiño (Morena), Brenda Austin, Javier Fabre y Sergio Piguillem, entre otros— De Loredo pudo confirmar que la alianza de poder en la UCR sigue sin fisuras visibles. Junto a su coequiper Marcos Ferrer, fijó el rumbo hacia 2027, con una estrategia que prioriza la puesta a punto del aparato partidario y el despliegue territorial durante el año preelectoral.

El “datito” político de la jornada fue la presencia del intendente de Pilar, Leopoldo Grumstrup, exjefe de campaña de Ramón Mestre, y del legislador Carlos Briner, referente del “radicalismo puro y duro”, hoy tironeado por ambos polos de la interna. El ausente con aviso fue Javier Bee Sellares, aunque su espacio se hizo presente a través de Ariela Szpanin y Juan Balastegui.

“Se lanza en febrero”, confió un dirigente del círculo más cercano. Formalizada la candidatura, se activará un despliegue provincial enmarcado en un clima de precampaña. “Lo importante es que recibió el respaldo de la estructura radical”, aportó otra fuente, poniendo el acento en el apoyo de los legisladores departamentales y de los jefes territoriales del interior, claves para aceitar el aparato rumbo al 2027.

Mientras De Loredo evita hablar de coaliciones puntuales, es Ferrer quien fija condiciones. “No le tengo miedo a las alianzas”, dijo el presidente del partido, siempre que haya coincidencias programáticas y se respete “la centralidad del ser humano”. Al aludir al frustrado intento de acuerdo de este año con La Libertad Avanza, fue claro: “La sumisión no era una alternativa”, aunque dejó abierta la puerta a “otro camino” para adelante.

Mensaje motivador

Tras las intervenciones de Ferrer, Matías Gvozdenovich, Roberto Casari y Rubén Dagum (Foro de Intendentes), Alejandra Ferrero y Lucía Allende (Foro de Concejales), llegó el discurso más esperado. “Voy a ser gobernador”, lanzó De Loredo ante la tropa, en el eje central de un mensaje motivacional que recorrió desde la geopolítica mundial hasta la realidad provincial.

El primer golpe al peronismo llegó al hablar de una Córdoba pujante que “congeló” el PJ desde la llegada al poder. “Córdoba dejó de liderar a las provincias argentinas”, afirmó. En clave electoral, dejó una frase de impacto: “Quedan 600 días para un nuevo gobierno”, como consigna de trabajo para el 2026.

En clave 2027: Mestre y Bee Sellares, desde la cúpula UCR nacional, presionan a De Loredo por internas

La plataforma que buscará instalar incluye baja de impuestos, reducción de la burocracia, motosierra en las agencias, recuperación de la educación y la seguridad y políticas de contención para los sectores más vulnerables. “Así va a valer la pena pelear por transformar esta provincia”, cerró.

No hubo menciones a Luis Juez ni a los libertarios que responden a Gabriel Bornoroni. “El mensaje fue para los radicales”, sintetizó un interlocutor.

Tablero interno

La interna radical nunca descansa. El sector que lidera Ramón Mestre prepara una ofensiva desde la resistencia y avanzará con un reclamo formal a la conducción partidaria por el cronograma de internas en 2026. La nota llegará en los próximos días a las manos de Ferrer, aunque sin el acompañamiento pleno de Más Radicalismo.

En paralelo, Bee Sellares se sumó al pedido de elecciones internas si no hay acuerdo, como anticipó Perfil Córdoba. La disputa se da en dos planos: la conducción partidaria y las candidaturas, con la Capital como eje central. El pelotón de anotados crece.

La tercera vía —con Luis Quiroga, Dante Rossi y Juan Jure— también mueve fichas propias. “Radicalismo con identidad y conducción” fue la consigna de una reunión en Carlos Paz que tuvo como anfitrión a Rodrigo Serna. Por su parte, este martes, Bee Sellares acompañará a Balastegui en su balance legislativo como edil de la ciudad, donde aportará su mirada sobre la Capital, con la intendencia 2027 en el radar.

La UCR se endurece

En la Unicameral, el bloque radical cierra el año con un perfil opositor más duro. Oscar Saliba, vicepresidente 1º de la Cámara, arremetió contra la ley de emergencia previsional impulsada por Martín Llaryora. “No fue una verdadera iniciativa popular, sino una maniobra para disfrazar un ajuste”, disparó.

El tono confrontativo se replicó en redes, donde palomas y halcones del bloque coincidieron en el rechazo a la norma. “Votamos en contra de la emergencia, del 8% de aportes y de un 82% móvil mentiroso”, remarcaron.

A eso se sumó la negativa al pliego de Carlos Lezcano como Fiscal General de la Provincia. "Designar cargos judiciales de alta relevancia a último momento es un desacierto, porque prioriza la lealtad política sobre la idoneidad técnica, comprometiendo la independencia del Poder Judicial y debilitando la confianza ciudadana en la justicia", fustigó Gvozdenovich, aliado de De Loredo.