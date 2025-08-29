Apyme: "Levantamos la persiana y no tenemos a quién venderle"

El presidente de Apyme Córdoba, Humberto Spaccesi, advirtió por la caída de consumo ya que hay “un panorama en el que resulta muy difícil seguir con las persianas abiertas”.

“Hoy se está atravesando una situación desesperante. Las importaciones, necesitamos protección respecto a eso para que no entren en forma indiscriminada. Acceso al crédito, hoy está carísimo, no tenemos cómo financiar al producción”, sostuvo el empresario.

“No tenemos a quién venderle”

Además señaló que “es muy importante disminuir los costos internos”. “Tenemos un panorama en el que resulta muy difícil seguir con las persianas abiertas. Hay una razón fundamental: hoy la población no tiene capacidad de consumo”, explicó en declaraciones a SRT Media.

“Cada vez achica más sus pretensiones en cuanto a las necesidades básicas y las pymes somos las que proveemos eso. Levantamos la persiana y no tenemos a quién venderle precisamente porque no existe esa capacidad, apenas si pueden subsistir y llegar a fin de mes”, enfatizó Spaccesi.

Cierre de empresas

También afirmó que “cada vez que hablamos que crece el cierre de empresas estamos hablando que crece la desocupación”.

“La desocupación en empleo real, de calidad, donde tiene cobertura, obra social, aguinaldo. ¿Y adónde van? A un monotributo, a manejar alguna de estas aplicaciones, a poner un quiosco o una verdulería. Muchas veces ese monotributo hace que no caigan tanto las estadísticas en cuanto al empleo registrado”, analizó.

“La verdad es que cada vez se está precarizando más el trabajo y que cada vez la población tiene menos posibilidades de llegar a fin de mes”, concluyó Spaccesi.

Tasas de interés

“Nosotros no tenemos un capital de espalda suficiente como para decir ´vamos a esperar´, ´vamos a especular´, ´ahora el negocio es ponerlo en la timba financiera´. Lo que nosotros hacemos es compramos, fabricamos, vendemos. Y para eso necesitamos asistencia crediticia tanto para comprar como para vender. A este nivel de tasas nuestros valores se van por las nubes y nuestra rentabilidad se hace cada vez menor”, recalcó.