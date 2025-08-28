Centro de Córdoba: cuáles son los cuatro factores por los que hay más locales vacíos

El presidente del Colegio Profesional de Inmobiliarios, Lucas Péndola, aseguró que “todos los meses se incrementa la cantidad de locales vacíos” en el centro de la ciudad de Córdoba.

“No sólo en las galerías comerciales, las que en algún momento fueron las icónicas y las más buscadas, sino los locales en avenidas y calles principales como avenida San Martín”, precisó.

Cuatro factores

El dirigente señaló cuatro factores decisivos para explicar este fenómeno que impacta en la actividad económica.

“Uno de los factores es la proliferación y el crecimiento de polos comerciales en distintos puntos de la ciudad, que hace que la gente que vive no cercana al centro, no tenga la necesidad de trasladarse para realizar sus compras”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

Y luego prosiguió: “En segundo lugar el crecimiento de los e-commerce, de la venta por internet, que hizo que muchas empresas o pymes que tenían puntos de atención al público hayan cerrado sus puertas para hoy vender directamente desde un depósito en algún punto de la ciudad, y no necesiten alquilar un local para realizar su actividad”.

Gastos de alquiler

“En tercer lugar, quizás uno de los más importantes, los gastos que acarrea un alquiler. En algún momento los gastos complementarios representaban un 30% del total del alquiler, hoy en algunos casos representa el 100%”, comparó Péndola.

Por último señaló que “el cuarto, y quizás el más importante, es la accesibilidad en la logística y el estacionamiento”. “Hoy es muy costoso y muy engorroso ir al centro por lo que muchas empresas han mutado y se han ido a distintos polos como Circunvalación”, aseguró.

Además detalló que el alquiler de un local comercial de 50 metros cuesta alrededor de 1.000.000, 1.200.000 pesos, y en Nueva Córdoba de 1.400.000, 1.500.000 pesos.

“Al haber tantos locales vacíos, hace que los precios de a poco vayan cayendo. Hoy el cliente que compraba locales comerciales, ya no está mirando con tan buenos ojos comprar locales comerciales sino que se está volcando al inmueble habitacional”, explicó.

“Hoy la realidad es que la gente al Centro lo elige cada vez menos”, cerró Péndola.