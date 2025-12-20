Inseguridad en Córdoba: robos y hurtos bajaron 24,5% en el último año

Los indicadores de inseguridad en la provincia de Córdoba mostraron una mejora significativa durante el último año. De acuerdo al informe del Observatorio de Seguridad y Convivencia correspondiente a noviembre de 2025, los robos y hurtos registraron una baja interanual del 24,5%, consolidando una tendencia descendente en los delitos contra la propiedad.

El relevamiento también señala que los homicidios dolosos descendieron un 44,4% en comparación con noviembre de 2024, mientras que los suicidios disminuyeron un 15,9% y las muertes viales un 13,3% en términos interanuales.

En la comparación intermensual, entre octubre y noviembre de 2025, los homicidios dolosos mostraron una caída aún más marcada, del 54,5%, y los robos y hurtos retrocedieron un 7,5%. Sin embargo, no todos los indicadores acompañaron la tendencia: las muertes viales aumentaron un 44,4% y los suicidios un 8,8% respecto del mes anterior.

Son datos del Observatorio de Seguridad y Convivencia al que se nutre de lo relevado en las primeras actuaciones policiales u otros organismos de toma de denuncias. En este mismo sentido se habla de “presuntos autores de los hechos”.

Delitos en Córdoba

Durante noviembre se contabilizaron en toda la provincia 14.698 hechos presuntamente delictivos. Los delitos contra la propiedad concentraron la mayor proporción, con 8.840 casos, lo que representa el 60,1% del total. Dentro de ese universo, el 72,5% correspondió a robos y hurtos: 3.590 robos y 2.818 hurtos. Las estafas alcanzaron los 1.281 hechos.

El informe detalla además que el 91,9% de los delitos contra la propiedad se cometieron sin el uso de armas. En cuanto a los presuntos autores, los menores de 16 y 17 años representaron el 7,2% de los casos, mientras que solo uno de los involucrados tenía menos de 15 años.

En términos de evolución mensual, enero registró el pico más alto del año con cerca de 9.000 hechos delictivos. A partir de allí, se observó una tendencia general a la baja durante el primer cuatrimestre, con fluctuaciones en los meses siguientes. Desde agosto, los robos y hurtos mostraron cierta estabilidad hasta octubre y volvieron a descender en noviembre, con una reducción aproximada de 1.300 hechos entre julio y noviembre.

La otra cara: muertes viales

La contracara del informe aparece en las muertes por causas externas. En noviembre se registraron 26 víctimas fatales en 25 siniestros viales. Si bien la cifra es menor a la del mismo mes del año anterior, implica un fuerte incremento intermensual.

La mayoría de las víctimas eran hombres (80,8%), conductores (84%) y se desplazaban en motocicleta (69,5%). En la misma línea, el 95% de los presuntos autores de los siniestros también fueron de sexo masculino.