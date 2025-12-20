Con el Indio Rojas y Los Herrera, Marcos Torres lanzó la temporada de verano de Alta Gracia

Con música en vivo y artistas de primer nivel como protagonistas, el intendente Marcos Torres presentó este viernes la temporada de festivales y actividades de verano 2025–2026 de Alta Gracia, uno de los destinos turísticos más convocantes de Córdoba.

Durante el evento se presentó oficialmente la 37ª edición del Encuentro Anual de Colectividades, la fiesta mayor de la ciudad, que se desarrollará del 4 al 8 de febrero. El tradicional encuentro reunirá a más de 25 carpas gastronómicas y una amplia propuesta cultural que celebra la diversidad y las tradiciones del mundo.

En materia artística, el festival contará con la participación de figuras como el Indio Lucio Rojas, Magui Olave, Los 4 de Córdoba y Los Herrera, además de los ballets representativos de los distintos países participantes, que volverán a darle identidad y color al predio.

En ese marco, Torres destacó el enfoque de la temporada: “Alta Gracia apuesta a tener atractivos para todos los gustos, todos los días, de manera gratuita y accesible. Es un gran esfuerzo, un compromiso y una forma de vivir la cultura”. Y sintetizó: “Alta Gracia es Cultura Viva; lo disfrutemos y vivamos entre todos”.

Por su parte, el Indio Lucio Rojas puso en valor su vínculo histórico con el festival y con la ciudad, resaltando la apertura del Encuentro de Colectividades como espacio de encuentro para los artistas populares y celebrando la decisión de sostener la bandera de la fiesta popular.

Mionca y mucho más

La presentación también incluyó un anticipo del Festival Mionca, otro de los grandes favoritos del verano. La próxima edición se realizará en el Parque del Sierras Hotel y contará con más de 40 food trucks y una grilla integrada exclusivamente por artistas cordobeses. Entre las propuestas confirmadas se destacan Los Mentidores, Hipnótica y la banda local Sur Kamikaze.

Tierra de Festivales

Más allá de sus festivales emblemáticos, Alta Gracia ofrecerá durante todo el verano una nutrida agenda de actividades gratuitas en distintos espacios públicos. Cine infantil, cine de terror, circo, teatro y música en vivo formarán parte de la programación diaria.

También regresan clásicos ya instalados en la agenda cultural, como el Peñazo en la Costanera, a orillas del arroyo Chicamtoltina, y las Intervenciones Urbanas, que combinan espectáculos con promociones especiales en comercios, impulsando el movimiento gastronómico y comercial de la ciudad.

Alta Gracia, la ciudad que convierte cultura y turismo en desarrollo

El lanzamiento contó con la presencia del viceintendente Jorge De Nápoli; el presidente del XXXVII Encuentro Anual de Colectividades, Iván Poletta; el secretario de Turismo, Mauro Proto; y referentes del escenario popular que formarán parte de la grilla, como el Indio Lucio Rojas, Los Herrera y Martín Ferrera, de La Clave Trío.

Alta Gracia afina la guitarra, prende los fuegos y confirma algo que ya es costumbre: el verano, ahí, se vive con agenda llena.