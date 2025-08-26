La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) informó que desde este martes 26 de agosto quedan suspendidas las medidas cautelares previstas en el artículo 14 del Código Fiscal en los juicios de apremio.

Esta medida que fue publicada en la Resolución 19/25, detallada en el Boletín Oficial, y permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de este mismo año.

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, detalló que "esta suspensión se enmarca en el paquete de medidas de alivio y acompañamiento al sector productivo que anunció el gobernador Axel Kicillof".

El titular de la agencia de recaudación provincial también apuntó a las decisiones del gobierno nacional y aseguró que, "desde que asumió Milei cerraron más de 15 mil unidades productivas y se perdieron casi 224 mil puestos de trabajo"

Qué dice la norma

Dentro de la norma se explica que la medida es de "carácter excepcional y transitorio, y responde a la delicada coyuntura económica actual". En esta línea, busca justificar esta actualización detallando que es en "consecuencia de las políticas implementadas por el Gobierno nacional, que dificultan el cumplimiento de las obligaciones tributarias por motivos ajenos a la voluntad de pago".

De esta manera, el fin es "facilitar la regularización de deudas sin comprometer la actividad económica de contribuyentes y responsables solidarios, y sostener el entramado productivo de la Provincia”, declaro Girard.

El paquete anunciado por el gobernador Axel Kicillof incluye iniciativas de administración tributaria que buscan aliviar la carga fiscal y simplificar trámites:

Nuevo régimen SAF 0: ajusta alícuotas para evitar la acumulación de saldos a favor y liberar capital de trabajo. Reordenamiento de Agentes de Recaudación: implementación de una plataforma digital de comprobantes, inscripción y bajas de oficio, y suspensión de agentes incumplidores para un sistema más equitativo. Mejora del sistema de devolución exprés de saldos a favor: ampliación del tope de devolución automática de $1 millón a $3,5 millones, con acreditación en hasta 72 horas. Inscripción de oficio al Régimen Simplificado de Ingresos Brutos: se incorporará automáticamente a monotributistas bonaerenses que aún no adhirieron, extendiendo beneficios de simplificación.

Es así que este conjunto de medidas busca dar alivio inmediato y, al mismo tiempo, simplificar el sistema tributario. Según el director ejecutivo de ARBA, "la prioridad es acompañar al sector productivo, sostener el empleo y cuidar a las pymes, que son el corazón de la economía bonaerense”, concluyó Girard.

