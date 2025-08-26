Los rencores en el seno del peronismo persisten, a menos de dos semanas de las elecciones legislativas bonaerenses 2025. El PJ mantiene una interna que no logra unificar al partido, ni siquiera en el marco de las sospechas de corrupción que sacuden al gobierno de Javier Milei.

En ese sentido, en las últimas horas se viralizaron en redes sociales declaraciones del diputado nacional Máximo Kirchner en las que le reclama al gobernador Axel Kicillof por la distribución de fondos a los municipios. Las mismas se dieron durante la inauguración el pasado jueves del polideportivo “Diego Armando Maradona”, en Quilmes.

"Un año atrás, en un acto que hicimos en la ciudad de La Plata me decían ‘qué linda está La Ciudad de La Plata’. Ojalá el gobernador ponga la misma plata en Quilmes que pone en la ciudad de La Plata", se quejó el hijo de Cristina Kirchner, y remató: "Me va a encantar, Quilmes lo necesita también".

Curiosamente, el gobernador Axel Kicillof había estado horas antes en esa misma localidad del sur de la provincia de Buenos Aires para inaugurar una nueva alcaidía. En ambos actos estuvo la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza.

Además de la jefa comunal, el gobernador bonaerense estuvo acompañado de su ministro de Seguridad, Javier Alonso, y el de Justicia y Derechos Humanos, Martín Mena.

“Esta nueva alcaidía en Quilmes es un paso más del plan de ampliación de la infraestructura penitenciaria que estamos llevando adelante en la provincia de Buenos Aires”, sostuvo Kicillof. Y agregó que las obras “permiten también reforzar la presencia de nuestras fuerzas donde tienen que estar: en las calles, y no asignados a cuidar a detenidos en comisarías”.

Desde Quilmes, el gobernador bonaerense aprovechó para criticar a Javier Milei por los recursos que el Gobierno nacional le adeuda a la provincia de Buenos Aires: “El único problema que tenemos para cumplir con nuestro plan tiene nombre y apellido: se llama Javier Milei, que se robó los fondos comprometidos para ampliar el Servicio Penitenciario Bonaerense”.

Sin tener en cuenta que Axel Kicillof gobierna la provincia de Buenos Aires desde 2019, la intendenta de Quilmes dijo que la nueva unidad penitenciaria atiende “una situación que durante muchos años, y el paso de muchas gestiones, no se había tomado en cuenta”.

La referente de La Cámpora cerró su discurso con una crítica a Javier Milei: “Lo único que recibe nuestra población del gobierno de Javier Milei son agravios, ofensas, crueldad y represión a los jubilados”.

La alcaldía inaugurada por Axel Kicillof y Mayra Mendoza tiene cuatro pabellones, 156 celdas y una capacidad de albergue de 312 internos. Además, el nuevo predio posee doble alambrado, muro perimetral, cuatro controles de vigilancia y cinco garitas de seguridad. La inversión fue de $15.000 millones.

