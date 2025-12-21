Javier Milei: "No voy a vetar el Presupuesto"

El presidente Javier Milei aseguró esta noche "no voy a vetar el Presupuesto" en una entrevista televisiva en el canal La Nación +. “Ese presupuesto está construido sobre la base del déficit cero”, evaluó el primer mandatario y luego agregó que "lo que sí vamos a hacer es acomodar las partidas, lo vamos a corregir por la vía de la reasignación de gastos en el resto del presupuesto o de la reformulación de los recursos en las propias áreas".
Noticia en desarrollo
