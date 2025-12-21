domingo 21 de diciembre de 2025
POLITICA
ENTREVISTA TELEVISIVA

Javier Milei: "No voy a vetar el Presupuesto"

En el programa "La cornisa" el Presidente dijo estar satisfecho con la media sanción de la "ley de leyes" en Diputados. Y aseguró que no la vetará.

Javier Milei junto a Luis Majul en La Cornisa
Javier Milei junto a Luis Majul en La Cornisa | Captura

El presidente Javier Milei aseguró esta noche "no voy a vetar el Presupuesto" en una entrevista televisiva en el canal La Nación +. “Ese presupuesto está construido sobre la base del déficit cero”, evaluó el primer mandatario y luego agregó que "lo que sí vamos a hacer es acomodar las partidas, lo vamos a corregir por la vía de la reasignación de gastos en el resto del presupuesto o de la reformulación de los recursos en las propias áreas".

Noticia en desarrollo

Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Hoy más que nunca Suscribite

También te puede interesar
En esta Nota