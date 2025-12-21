El presidente Javier Milei convocó a su Gabinete a un encuentro este lunes en la Quinta de Olivos, con el objetivo de hacer un balance del año y delinear prioridades para 2026. A diferencia de la reunión similar que realizó el 26 de diciembre de 2024, esta vez el brindis se da en un equipo parcialmente renovado tras los cambios posteriores a las elecciones, con nuevas incorporaciones en áreas estratégicas del Ejecutivo y figuras clave de la mesa política libertaria.

Su encuentro incluirá un asado compartido en los jardines de la residencia presidencial, donde ministros y secretarios se reunirán con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y referentes como el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la senadora Patricia Bullrich. También participará el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en una postal de unidad que el oficialismo quiere mostrar de cara al cierre del año y al inicio de la planificación para 2026.

A lo largo de la reunión se repasará la reorganización interna del Gabinete y los cambios estratégicos que marcaron el año de gestión. Entre ellos se destacan el ascenso de Adorni a la Jefatura de Gabinete con la salida de Guillermo Francos, los reemplazos en Seguridad y Defensa de Patricia Bullrich y Luis Petri por Alejandra Monteoliva y el teniente general Carlos Alberto Presti, y el nombramiento de Diego Santilli en Interior. Además, se mantiene la influencia del estratega Santiago Caputo, considerado un actor clave en la definición de políticas y comunicación del Ejecutivo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El encuentro, encabezado por Milei, busca mostrar unidad del gabinete y repasar logros de 2025

El encuentro llega en un momento sensible para la agenda legislativa: se prevén reuniones para ajustar la estrategia en el Senado, donde el 26 de diciembre se celebrará una sesión extraordinaria para debatir el Presupuesto 2026. A la par, se buscará avanzar con la Ley de Inocencia Fiscal, que introduce modificaciones en el régimen penal tributario y en los mecanismos de fiscalización, así como en la forma en que las personas declaran el Impuesto a las Ganancias.

Sumado a la intensidad de los temas políticos y económicos, el brindis servirá para resaltar los logros del año y consolidar la imagen de un Gabinete unido y enfocado. Milei aprovechará para subrayar indicadores que considera favorables, presentar la próxima etapa de su gestión como una oportunidad de reformas estructurales y sentar las bases para un 2027 con crecimiento económico, inflación controlada y mejoras en empleo, consumo y confianza de los sectores productivos.

¿Se repetirá el asado 'a la romana' de Milei con su Gabinete?

El presidente encabezó el año pasado una reunión de Gabinete en la Quinta de Olivos antes de emprender su primer viaje internacional al Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. A lo largo de aquel encuentro, los funcionarios compartieron un asado "a la romana", es decir, cada uno pagó su parte del almuerzo, en un gesto informal que combinó trabajo, camaradería y un espacio para discutir prioridades políticas de manera relajada.

Sin embargo, ese año, en los encuentros se abordaban los principales temas de cada cartera y se hacía seguimiento del avance legislativo del proyecto de la llamada "ley ómnibus", que incluía reformas económicas, políticas y fiscales. Apostando a la eficiencia y la unidad, la intención del presidente era que estas reuniones sirvieran para coordinar la agenda de trabajo y reforzar la cohesión del equipo antes de los desafíos que se avecinaban en 2025.

A juicio de lo que informó Presidencia, la reunión del último encuentro se extendió desde las 11 hasta las 13.15, y luego los participantes compartieron un almuerzo al aire libre en los jardines de Olivos. En declaraciones a radio Mitre, Milei había adelantado que el almuerzo sería un asado "a la romana", explicando que cada uno pagaría su parte, un gesto que busca mantener la frugalidad, informalidad y cercanía entre los integrantes del Gabinete.

Esta modalidad se aplica en eventos como el de Olivos con su Gabinete

Entre los asistentes habían estado la vicepresidenta Victoria Villarruel, el jefe de Gabinete Nicolás Posse, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y los ministros de Economía, Luis Caputo, del Interior, Guillermo Francos, de Seguridad, Patricia Bullrich, de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, de Salud, Mario Russo, de Infraestructura, Guillermo Ferraro, de Defensa, Luis Petri, y de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Gran parte de ellos ya no participa de la gestión pública.

Sumado a ellos, habían participado el secretario de Medios, Eduardo Serenellini, el secretario ejecutivo de Gobierno de la Jefatura de Gabinete, José Rolandi, el vocero presidencial, Manuel Adorni, los asesores presidenciales Federico Sturzenegger y Santiago Caputo, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

"No lo voy a vetar, tenemos Presupuesto", confirmó Javier Milei

Luego de la media sanción que recibió el Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados, comenzaron a circular versiones que indicaban que el presidente podría vetar la iniciativa por el rechazo del capítulo XI, que proponía derogar leyes como la de Financiamiento Universitario y la de Emergencia en Discapacidad. Aun así, él celebró la aprobación y aseguró que seguirá adelante con el proyecto, destacando que ajustará las partidas para garantizar el déficit cero.

Asimismo, Milei se mostró satisfecho con el resultado legislativo y resaltó la complejidad del proceso: "Hemos podido sancionar el Presupuesto. En la batalla legislativa hubo 14 contiendas: la primera fue lograr el quórum, después que se vote por capítulos y finalmente que se aprobaran 11 de los 12 capítulos que se votaron. Hoy tenemos media sanción".

De hecho, explicó que el texto aprobado está "construido sobre la base del déficit cero" y que, gracias a ello, "el superávit primario va a cubrir por lo menos el pago de intereses o más". A su vez, aseguró que el rechazo del capítulo XI no afectará los objetivos centrales y que se acomodarán las partidas para mantener el equilibrio fiscal.

Paralelamente, en sus declaraciones Milei enfatizó que no habrá suba de impuestos y destacó que alcanzar el superávit fiscal "no es trivial", resaltando la necesidad de una gestión financiera rigurosa y ordenada. La medida busca enviar un mensaje de estabilidad económica, consolidar la percepción de responsabilidad fiscal y reforzar la confianza.

MV/ML