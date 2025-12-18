José Mayans: "Bullrich se llevó puesta a Villarruel"

Luego de su cruce con Patricia Bullrich durante la designación de integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en el Senado, José Mayans aseguró que la senadora libertaria "se llevó puesta" a la vicepresidenta Victoria Villarruel. En esa línea, afirmó que el oficialismo vulneró "el principio de la proporcionalidad" de la comisiones y también advirtió irregularidades en el tratamiento de la reforma laboral. "El 50% de la ley tendría que haber entrado por Diputados porque es impositiva", sostuvo en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190).

José Mayans es un político perteneciente al Partido Justicialista que actualmente se desempeña como senador nacional por la provincia de Formosa, cargo que ocupa desde 2001. Previamente se desempeñó como diputado provincial entre 1987 y 2001. En la actualidad lidera la oposición contra la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei.

Ayer se comió la televisión y tapa de todos los diarios. Cuéntenos qué pasó y cómo lo vivió usted.

Por la forma en que encararon el tema, cometieron un error. En la preparatoria tendrían que haber pedido la autorización del cuerpo para conformar las comisiones y también para establecer los porcentajes correspondientes, de acuerdo a la proporcionalidad. Y, aparte de eso, si no lo hacían, tenían que delegar en la vicepresidenta. No lo hicieron. Se equivocaron en eso. Diputados sí lo hizo. Estuvieron resolviendo ese tema y le dieron el poder al presidente de Diputados. En el Senado se equivocaron, no lo hicieron.

Cuando tuvimos labor parlamentaria yo les reclamo esto y les dije que tenían que hacerlo por el recinto. "¿Por qué no hacen una sesión de emergencia y hacen todo de acuerdo a lo que establece la Constitución y las leyes?", dije. Pero obviamente ellos vienen con el tema de un tratamiento exprés, y con falta de información prácticamente para el pueblo argentino, vulnerando el reglamento del Senado y vulnerando la Constitución Nacional.

Entonces ayer hicieron la composición de una comisión tan importante como la de Trabajo con absoluta arbitrariedad, en donde a nosotros nos corresponderían siete miembros. Me dijeron que nos daban cinco o cuatro, lo que a ellos les parece. Primero, para garantizarse la mayoría, para tener despacho en el concepto del tratamiento exprés, y para darle la otra parte a la oposición, porque evidentemente tienen la desconfianza de que no los acompañan en el despacho.

Aparte de eso, en la conformación de la comisión, que fue en forma arbitraria, no le permitieron prácticamente el uso de la palabra a los representantes nuestros. Por eso yo me levanté y les dije: "Hacen todo lo que quieren, no se puede trabajar así". Me senté para indicar que estaban trabajando con absoluta arbitrariedad porque vi que le cerraron el micrófono a la senadora por La Rioja y a otros senadores que habían hecho el pedido de uso de la palabra.

(Patricia) Bullrich lo levantó en forma intempestiva, y eso está totalmente marcado por la nulidad. Primero, desde el tratamiento de la comisión, porque vulneraron todo esto. Tendrían que haber ido al recinto, porque obviamente hay cosas que reclaman el recinto, y dándole una delegación que no lo pueden hacer vía firma a la vicepresidenta de la Nación. También iniciamos las audiencias. Lo más importante para mí fue la presencia de la CGT, que obviamente está relacionada directamente con esta ley, que la rechazó de plano por inconstitucional, por arbitraria, por violar el artículo 14 bis y por violar convenios internacionales. Pidió que se trate en ordinarias, por lo que representa la ley, y obviamente ellos están dispuestos a venir todas las veces que haga falta para poder discutir artículo por artículo, y cómo están vulnerando una ley que es hecha por patrones para patrones.

Aparte de eso, el 50% de la ley tendría que haber entrado por Diputados porque es impositiva. Esto también hace inconstitucional a la ley, porque modifica prácticamente los ingresos de todas las provincias y desfinancia a las provincias en su sistema educativo, en su sistema de salud, en su sistema de seguridad, en su sistema judicial. En los municipios ya se pronunciaron los gobernadores. Están atacando directamente a las provincias que no comparten el criterio de manejo del Estado por (Javier) Milei, y a otras provincias les dan en forma selectiva ATN. A otros les dicen que les van a hacer, como le dijeron a Milei, un acceso que nunca le cumplieron.

Bueno, estamos en un momento que realmente es de fundamental importancia, porque es la partida de la segunda etapa del gobierno de Milei. Y nosotros decimos que el problema no está en el sector laboral, sino que está en el programa económico que tiene el Gobierno, que está sustentado por el presidente de Estados Unidos, dicho por el mismo presidente de Estados Unidos. “Se lo tuve que sustentar porque no funciona el sistema y la Argentina, los argentinos, están muertos de hambre”, dijo el presidente (Donald) Trump. “Y tenemos que salvar este programa porque tenemos un vínculo político importante con la Argentina”. Esos fueron los argumentos del presidente para salvar un programa económico que es insostenible. Y ahora la culpa la tienen los trabajadores, los jubilados, los docentes y los pensionados.

¿Lo que usted dice es que, con la nueva conformación del Senado, que asumió el 10 de diciembre, se tienen que conformar las nuevas comisiones y que quien tendría que haber decidido eso era la vicepresidente?

En la sesión preparatoria era simple: levantaba la palabra Bullrich como presidente de bloque y decía: "Vamos a conformar las comisiones y vamos a establecer los porcentajes". Si no querían hacer esto, tenían que delegar en la vicepresidenta la conformación de las comisiones, estableciendo los porcentajes por una resolución. Esto no se hizo. Quisieron salvar eso con la labor parlamentaria, que fue la reunión que hicieron el martes a las 11. Yo les advertí del error, de la vulneración del reglamento y de la vulneración de la Constitución, y que tenían que resolverlo con una sesión inmediatamente, que lo podíamos haber hecho ayer. Se negaron a hacerlo y lo siguieron con conocimiento de que es totalmente violatorio del reglamento y de la Constitución.

¿En Diputados hicieron que esa decisión la delegaran en el presidente de Diputados?

Sí, como corresponde.

¿Podría haber correspondido lo mismo en el Senado con la vicepresidenta, que es la presidenta del Senado?

Correspondía hacerlo así, porque dice el artículo 14. No hubo delegación. Ellos están hablando de una resolución que tiene continuidad jurídica, pero están hablando de una cámara de composición distinta y de senadores que ya no existen. Ese mandato caducó totalmente.

¿Puedo inferir que lo que quiso hacer Bullrich como jefa del bloque oficialista es "bypasear" a la vicepresidenta? ¿Es un episodio más del conflicto entre Bullrich y la vicepresidenta en el protagonismo de Bullrich?

Yo creo que la vicepresidenta cae en la trampa de Bullrich, porque le dice en la labor parlamentaria que ella tiene competencia, y no es ella la que tiene que fijar la competencia, la tiene que fijar el cuerpo. Nosotros no podemos hacer una ley con la firma de 60 senadores, tenemos que ir al recinto. No se puede obviar el recinto. ¿Quiénes son ellos para otorgar? Eso tiene que ser en el recinto y tiene que ser público. No se puede hacer de esa forma. Entonces violaron el reglamento. Y Bullrich, en un momento, dijo: "Yo considero que tengo la potestad". Eso no es así. Le dije a la vicepresidenta: "Usted está equivocada, usted solamente puede tener la delegación hecha por el cuerpo. No puede ser por firma, ni siquiera de dos tercios. Está equivocada totalmente".

Por eso la conformación de la comisión es absolutamente irregular, pero lo hicieron para tener mayoría en los despachos. Fue así en presupuesto, el tema de la ley de glaciares, el tema de la ley laboral, supuestamente laboral, porque acá hay una ley laboral impositiva. La mitad de la ley tendría que haber ingresado por Diputados, porque así lo establece la Constitución. Estamos con un problema de comprensión de cómo funciona el sistema parlamentario.

Si no entiendo mal, el objetivo del Gobierno es sacar lo antes posible estas leyes porque supone que en abril la relación de fuerzas del Gobierno será menor que la actual. Cuando la CGT pide que se voten en ordinarias es por lo mismo. Lo que tenemos acá es una presión de tiempo, porque el gobierno y la oposición sienten que la fortaleza del oficialismo no va a ser la misma en otoño. ¿Es así?

Exacto, es correcto. Recién estuve hablando con el presidente provisional por el tema de lo que votó ayer Diputados. Todavía no ingresó acá, que yo sepa, el presupuesto. Después parece ser que, como cayó el artículo 75, que habla del tema de educación y discapacidad, tengo entendido que hay un reclamo por parte del Presidente para insistir. Por eso están en un problema.

Aparte de eso, perjudicar a (Victoria) Villarruel no le pusieron el presupuesto del Senado en el presupuesto nacional. Y en la labor parlamentaria Bullrich le dijo: "Quédese tranquila que Villaverde va a defender en Diputados el presupuesto del Senado". Eso no pasó y estaban enojados porque desfinanciaron al Senado. Ahora me dijeron que apareció un artículo que dice que no se votó. Eso es gravísimo. Si llegan a infiltrar artículos que no fueron votados en Diputados, es gravísimo.

Entonces dicen: "Queremos ver si mañana podemos solucionar todos los problemas. Queremos hacer un trámite exprés, de una hora, y votar el presupuesto para poder mandarlo de nuevo a Diputados con la insistencia del 75". Es una cosa que no tiene nombre, realmente. Estamos pasando por una situación compleja, porque quieren hacerlo todo en dos días en leyes que son complejas, que alteran en forma tremenda el sistema social argentino y el sistema económico y financiero, con un programa de gobierno en materia económica que no funciona. Ese es el problema que estamos teniendo.

Contaba en este programa Miguel Ángel Pichetto que ayer en Diputados, a la noche tarde, agregaron la conformación de los miembros de la Auditoría del oficialismo y la oposición. Y es muy clara la legislación de que en extraordinarias solamente se pueden votar los proyectos enviados por el Ejecutivo, y ese proyecto no estaba enviado por el Ejecutivo, sino que fue un acuerdo de los propios diputados. ¿Podríamos decir que las normas están todas frágiles?

La Constitución divide en las sesiones en ordinarias, extraordinarias y especiales. En las extraordinarias tienen exclusividad los temas que pide el Ejecutivo. No se puede entrar. Solo se puede tratar lo que manda el Poder Ejecutivo. Eso es constitucional.

O sea que ya ayer no respetaron...

No respetan el reglamento del Senado, no respetan el 14 bis, no respetan la Constitución en el artículo en donde establece que las leyes impositivas tienen que ser iniciadas en Diputados, y no respetan las proporcionalidades económicas para las provincias. En un momento, Bullrich me dice: “¿Qué te pareció? ¿Lo manejé bien?". Yo le contesté: "Sí, pero ilegalmente. Te dieron un Fórmula 1 y lo mandaste al pasto. ¿Les sirve hacer esto, robarnos dos senadores por comisión, venir a hacer un tratamiento exprés, llevar todo de los pelos atropellando la Constitución? Me parece que no sirve, porque ustedes no están cuidando el detalle, y esto da derecho a la Justicia. Están trabajando sobre una ley que va a ser altamente conflictiva".

Y obviamente la CGT habló del tema de que tiene vicio de origen esta ley. Primero, por el tratamiento como lo están haciendo. Y después, obviamente, la vulneración del derecho internacional y también de los derechos laborales de los trabajadores. Esto va derecho a la Justicia.

¿Esa charla con Bullrich fue después de ese roce?

Sí, fue cuando se estaban terminando la audiencia.

¿Qué sintió ahí con el roce corporal, cuando estaban brazo a brazo y cada uno empujaba? ¿Qué pasaba ahí?

"Estamos saliendo en todas partes como que nos peleamos", me dijo. Como no tenía micrófono, le dije que hablen los que estaban pidiendo el uso de la palabra. Es la primera vez que pasa esto. No le pueden negar el uso de la palabra a la oposición en el Parlamento. Es una cosa totalmente fuera de lugar, descabellada. Nunca pasó esto. Miren que a nosotros nos dicen de todo, pero esto de prohibir la palabra, levantar en forma intempestiva la comisión, decir “ya cerramos”, “tomen cuatro lugares si quieren, si no quieren”, “organizamos la comisión como queremos para tener despacho rápido”. Es una vergüenza lo que hicieron. Ese es el verdadero escándalo: la violación de la Constitución y del reglamento.

Y, lamentablemente, tengo que decir que para mí Villarruel cae en esta trampa que hace Bullrich de un tratamiento absolutamente innecesario, teniendo la mayoría que dice que tienen. Esto ya lo hicieron y terminamos con leyes de dos tercios votadas en contra del Poder Ejecutivo. No les sirvió para nada. Aparte, violan también la Constitución, porque el reglamento establece que cada senador puede tener solamente seis comisiones, y no sé cómo van a hacer con las 25 comisiones que redistribuyen. Van a vulnerar nuevamente el reglamento, como hicieron el año pasado, porque un senador terminó con 19 comisiones, que obviamente no lo puede hacer, y todo lo que firma esa comisión prácticamente es inválido.

¿Quiénes integraban la comisión de Trabajo en el período anterior? ¿La presidía la oposición o el oficialismo?

Sí, la presidía la oposición, pero en esa comisión nos habían robado un integrante. Vinieron con la misma filosofía de robarnos un representante para poder tener despacho rápido, pero no les sirvió para nada, porque funcionó muy mal el cuerpo, y sobre todo en la etapa final, donde ellos no pudieron atajar el tema de los dos tercios en el tema universitario, que ahora hay que ver qué va a pasar, porque dicen que quieren insistir. El bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) votó dos veces con eso: votó primero la primera postura y después la insistencia. Dicen que ahora quieren insistir en volver a tratar el artículo 75 rápidamente para que vuelva a Diputados, porque si no al Presidente no le interesa el presupuesto. Es una cosa absolutamente descabellada. Descabellada. Y no sé qué van a hacer con el tema de las provincias, porque el 50% del contenido de la ley es impositivo.

¿Lo que el Presidente dice es que si no se vota el artículo 75 no le interesa y retira el presupuesto?

Él quiere que se insista ahora, que vuelva a Diputados.

¿Y si no se vota el 75, no le importa el presupuesto?

Eso es más o menos lo que me transmitieron, que el Presidente quiere insistir en el 75 rápidamente. Me dijeron: “Hagamos despacho rápido”. Pero les digo: “¿Van a tratar el presupuesto así, en un día, en una hora?”. Un presupuesto maneja la economía nacional y tenemos muchas cosas a discutir. Tenemos que discutir la política cambiaria, la política monetaria, el grado de afectación de los fondos a las provincias, el sistema energético, el sistema de la deuda, la inversión en el sistema de defensa y de seguridad. No quieren discutir nada porque no quieren dar información a la gente. Esto no se puede tratar así. Nosotros no tenemos ningún problema en hacer todas las reuniones que haya que hacer, pero cuando se trata de temas que son fundamentales para el desarrollo económico y social del país, tenemos que hacerlo con absoluta responsabilidad.

Usted, conociendo probablemente desde la oposición mejor que nadie a la vicepresidenta, ¿cómo imagina la relación en estos próximos dos años de Bullrich presidiendo la bancada oficialista, en una posición crítica a su propia vicepresidenta?

Ella ayer dijo que, en el tema de la proporcionalidad, no estaba de acuerdo con lo que hicieron. “Lo de la proporcionalidad no es lo que corresponde, pero acepto que, siendo más de 40 firmas, puedan delegarme la potestad", dijo. Y yo le digo: “No, tiene que ser en el recinto. No se equivoque. Usted no puede hacer esto, porque para eso existe la Constitución y el reglamento". No podemos hacer lo que queremos, así tengamos dos tercios. Nosotros no podemos hacer lo que queremos, tenemos que hacer lo que corresponde, lo que indican los instrumentos legales que hacen a la seguridad jurídica.

Entonces, si en el Palacio de las Leyes, hacen esto que hace Bullrich de conformar las comisiones como se les canta, hacen lo que quiere, dan el tiempo que quieren, no escuchan a la oposición, cierran las comisiones cuando quieren y no dan el uso de la palabra, así no se puede trabajar.

¿Usted está diciendo que, de alguna manera, Bullrich se llevó puesta a la vicepresidente?

Sí, Bullrich se llevó puesta a Villarruel. Para mí, cuando ella acepta que tiene una delegación de un documento que prácticamente está pasado en el tiempo y que no corresponde a la cámara actual, sí. La vicepresidenta dijo que no está de acuerdo con la proporcionalidad y que es incorrecta. La vicepresidenta entiende de números y sabe que se vulnerando el principio de la proporcionalidad, que es indispensable por la representación de cada parlamentario elegido directamente por su provincia. Entonces están alterando algo que es gravísimo. Y si es cierto que vulneraron la ley de presupuesto, que esa planilla del Senado no fue tratada en Diputados y que ahora apareció una planilla y anexaron una planilla, eso es más grave todavía. Quiero saber bien ese tema para ver cómo sigue esta película, porque no sé qué van a hacer. "La idea es tratarlo en forma previa a Diputados, porque queremos insistir en algunos artículos", me dijeron. Pero como decía Jesús, lo que mal procede, mal termina.

Queremos el bien de nuestra patria, pero queremos que las cosas se hagan como corresponde. Ayer la CGT advirtió que van derecho a la Justicia a reclamar. En vez de bajar la litigiosidad, esto trae más litigiosidad. Aparte de eso, vulneran el sistema laboral, el sistema de la jornada laboral, el concepto de esclavitud: el trabajador no puede más definir su jornada laboral. No hablan del tema del salario mínimo, que está prácticamente cuatro veces por debajo de la canasta. Prácticamente facilitan el tema de los despidos, arman un curro con un fondo del 3% que van a manejar con criterio de Bolsa y lo va a disponer (Luis) Caputo. Un desastre, realmente un desastre. Y cuanto mayor información se tiene, la gente queda horrorizada realmente de esto que llaman reforma laboral impositiva.

Quieren tratarlo en Navidad, el 26. Nosotros somos cristianos, tienen que respetar nuestra fecha. Nosotros respetamos la fecha de los de los musulmanes, de los judíos. Bueno, respeten nuestra fecha, nosotros somos cristianos. ¿Cómo vamos a estar en plena Navidad haciendo esto?

