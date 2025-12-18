Pablo Echarri criticó a la reforma laboral: “No entiendo por qué el ataque a la cultura”

El actor Pablo Echarri criticó este jueves el proyecto de reforma laboral, presentado por el Gobierno nacional, durante su intervención en el plenario de las comisiones de Trabajo y Presupuesto del Congreso. Allí, no solo advirtió sobre los efectos en los trabajadores, sino que también denunció un ataque sistemático contra la cultura.

“Es la primera vez que estamos acá intentando defender los intereses de la cultura en general y de los espacios de comunicación que hacen tan virtuosa e importante a la cultura argentina a lo largo del país y del mundo”, señaló Echarri al iniciar su discurso.

En este marco, recordó que el sector ya había sido afectado por la Ley Ómnibus y la Ley Bases. Ahora vuelve a ser alcanzado por una nueva reforma que, según afirmó, profundiza la precarización laboral en un contexto de “retracción y pobreza extrema”.

Para el actor, la discusión no puede reducirse a una puja entre empleadores y empleados. “No es una discusión entre partes iguales, sino un sometimiento de quienes generan el trabajo”, sostuvo, y agregó que la reforma “los coloca directamente en una situación de ruina”.

Echarri cuestionó el posicionamiento del Gobierno contra la cultura y se preguntó por qué existe “un ataque tan directo al sector”. “El mundo impulsa cada vez más la cultura, no solo como difusora de identidad, sino como una herramienta de expansión económica”, remarcó.

Más adelante, en su discurso criticó artículos específicos del proyecto, como el 193, 194, 195 y 196 de carácter tributario. “No entendemos por qué están incluidos dentro de una reforma laboral”, planteó, y cuestionó que se eliminen gravámenes vinculados al alquiler del espacio radioeléctrico por parte de las empresas.

En este sentido, propuso una alternativa: “¿No sería mejor sumar a las plataformas a un esquema de gravámenes que permita generar mayor impulso y producción?”. Echarri recordó que gran parte de los contenidos que hoy circulan en las plataformas fueron producidos gracias a esquemas de financiamiento estatal y coproducciones internacionales.

El actor cerró su exposición con un llamado político. “Queremos sacar a la Argentina del pozo en el que está sumergida, en eso estamos de acuerdo, pero eliminar la cultura y la comunicación laboral es patearnos en contra”, afirmó.

Por último, concluyó: “Estamos en contra de toda la reforma laboral y pedimos que se quiten de la estructura los artículos mencionados anteriormente”.