Este jueves 18 de diciembre, la Confederación General del Trabajo (CGT) encabezará una movilización en la Ciudad de Buenos Aires en rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional, que será debatido en el Senado. La protesta, que tendrá como punto central la Plaza de Mayo, contará con la participación de las dos vertientes de la CTA, organizaciones sociales, movimientos políticos y gremios de distintos sectores, y generará importantes afectaciones al tránsito en el microcentro porteño.

La CGT marcha este jueves a Plaza de Mayo en contra de la reforma laboral

La jornada fue convocada como parte de una Jornada Federal de Lucha, con réplicas en distintas provincias del país. En la Ciudad, se espera un amplio operativo de seguridad y la aplicación del protocolo antipiquetes por parte del Ministerio de Seguridad.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Dónde será la concentración principal y a qué hora

La CGT convocó a concentrarse en Plaza de Mayo a partir de las 15, bajo la consigna “Marchamos contra la reforma laboral en defensa del trabajo de las argentinas y los argentinos”. Desde allí, los principales dirigentes sindicales brindarán discursos desde un escenario montado frente a la Casa Rosada.

Sin embargo, desde el mediodía comenzarán a registrarse columnas y concentraciones en distintos puntos del centro porteño, lo que impactará en la circulación vehicular y el transporte público.

La industria aceitera cuestiono el paro del gremio para unirse a la movilización de la CGT

Puntos de concentración y recorridos previstos

A lo largo de la jornada, distintas organizaciones se movilizarán desde zonas estratégicas hacia Plaza de Mayo:

- CTA Autónoma y CTA de los Trabajadores: concentración en Diagonal Norte y San Martín, con presencia de gremios docentes y organizaciones sociales.

- UTEP: movilización desde Avenida de Mayo y 9 de Julio a partir de las 12.

- Patria Grande: convocatoria en 9 de Julio y Avenida de Mayo desde el mediodía.

- ATE: concentración en Diagonal Norte y San Martín desde las 13.

- CATT: reunión en Julio Argentino Roca 738 desde las 13.30, para luego sumarse a la columna principal.

- Gremios universitarios: concentración en Avenida Belgrano y Piedras, desde las 13.30.

- Movimiento Derecho al Futuro: convocatoria en Avenida de Mayo y Tacuarí a las 14.

- La Cámpora: cita directa en Plaza de Mayo a las 15.

- APyT Hospital Garrahan: movilización desde Carlos Pellegrini y Perón, con ingreso previsto por Diagonal Norte.

- Frente de Izquierda y sindicalismo combativo: concentración en Carlos Pellegrini y Perón desde las 15, con acto propio una vez finalizada la actividad de la CGT.

Calles y avenidas con tránsito afectado

Según lo previsto, las principales zonas comprometidas serán los alrededores del Congreso Nacional —donde se tratará la reforma laboral— y el eje que conecta esa zona con Plaza de Mayo. Las arterias con mayor probabilidad de cortes o demoras son:

- Avenida 9 de Julio

- Avenida Corrientes

- Avenida de Mayo

- Diagonales Norte y Sur

- Paseo Colón

- Avenida Leandro N. Alem

Desde las primeras horas del día ya se observa presencia de fuerzas de seguridad y tareas de armado del escenario en Plaza de Mayo.

Operativo de seguridad y aplicación del protocolo antipiquetes

El Gobierno nacional confirmó que se desplegará un importante operativo de seguridad y que se aplicará el protocolo antipiquetes con el objetivo de evitar bloqueos totales de calles y garantizar la circulación.

Desde el Ministerio de Seguridad señalaron que el derecho a la protesta está garantizado, pero que no se permitirá el corte de accesos estratégicos ni la interrupción total del tránsito. En caso de bloqueos, las fuerzas federales intimarán a liberar la traza y, de persistir la situación, avanzarán con el despeje.

La jornada representa el primer desafío operativo para la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, recientemente designada en el cargo.

El reclamo central: rechazo a la reforma laboral

La CGT y las organizaciones convocantes rechazan el proyecto de reforma laboral al considerar que implica un retroceso en derechos laborales. Entre los puntos más cuestionados se encuentran la modificación del cálculo indemnizatorio, la creación de un Fondo de Asistencia Laboral financiado por aportes patronales, la flexibilización de la jornada de trabajo, el banco de horas, el fraccionamiento de vacaciones y las restricciones al derecho a huelga.

Además, el proyecto plantea cambios en el rol de los sindicatos, elimina la obligatoriedad de la cuota solidaria y habilita nuevas modalidades de contratación, como la figura del repartidor independiente para plataformas digitales.