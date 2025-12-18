La CGT marcha este jueves a Plaza de Mayo en contra de la reforma laboral 

La CGT liderará este jueves una movilización contra la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, con un acto central en la Plaza de Mayo que comenzará a las 15 y culminará con los discursos de los tres secretarios generales de la central sindical: Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello.

La confederación sindical lanzó la convocatoria bajo la consigna “Marchamos contra la reforma laboral, en defensa del trabajo de las argentinas y los argentinos”. En el escenario montado frente a la Casa Rosada estarán presentes los secretarios generales y miembros del Consejo Directivo de la CGT, entre ellos los extriunviros Héctor Daer y Carlos Acuña, además de dirigentes gremiales como Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (Uocra) y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), entre otros.

En desarrollo...

