Andy Tow: “Aplicar el protocolo anti piquete significa que si la gente corta la calle le tiran la policía encima”

El analista político, Andy Tow, habló con Canal E y se refirió al nivel de conflictividad social, el alcance de la reforma laboral y el clima político en el Congreso, además de la movilización convocada por la CGT a Plaza de Mayo y en medio del avance del Gobierno sobre las reformas estructurales.

Respecto a la aplicación del protocolo antipiquetes, Andy Tow explicó que la estrategia oficial apunta a evitar escenarios de confrontación directa: “Aplicar el protocolo anti piquete significa que si la gente corta la calle le tiran la policía encima”. Por lo que consideró más probable que se opte por “cortar las calles, van a hacer un cerco alrededor de la zona que va a estar afectada y así lo van a administrar mejor”.

Los antecedentes del protocolo antipiquete

En ese sentido, advirtió que, “si no es una escalada que puede llegar a transferir, como vimos el año pasado, situaciones con gases, corridas, etcétera, que no le conviene ni al Gobierno ni a la gente que se moviliza”.

Al analizar los motivos que llevaron a la CGT a convocar la marcha del jueves 18, Tow sostuvo que, si bien el Gobierno no avanzó sobre algunos puntos sensibles, “el contenido de la reforma laboral tal como fue presentado ante el Senado tiene muchas cláusulas que afectan el poder de los sindicatos claramente”.

Entre esos aspectos, mencionó que, “se mete con convenciones colectivas, con negociación colectiva, con la ley de empleo, la ley de instituciones sindicales también, el tema de los delegados”, y agregó que, “directamente se hace con la ley del contrato de trabajo”.

El impacto de la reforma laboral sobre los sindicatos

Para el entrevistado, la reacción sindical resulta comprensible: “En ese caso, es entendible que haya una reacción”. Aunque aclaró que la movilización no busca presionar de forma inmediata al Congreso. “La marcha a Plaza de Mayo no es al Congreso, no hay una presión directa sobre el Congreso o sobre los legisladores”, afirmó, y la definió como “una manifestación de disconformidad contra la ley como está presentada y de preparación para otras movilizaciones cuando se trate directamente del Congreso”.

En relación con el avance legislativo del Gobierno, evaluó que el Presupuesto 2026 no enfrentará mayores obstáculos: “El presupuesto probablemente pase”. A su vez, comentó que, “no hay muchas disconformidades que imposibiliten el tratamiento”.