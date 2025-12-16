Cuál es la diferencia entre champagne y espumante: una duda que aparece con la proximidad de las fiestas

El periodista especializado en vitivinicultura, José Luis Belluscio, dialogó con Canal E y ofreció una explicación detallada sobre denominaciones de origen, técnicas de fermentación y consumo en Argentina con respecto a la diferencia entre espumante y champagne.

José Luis Belluscio aclaró una confusión habitual: “El espumante son todos aquellos vinos con efervescencia, con burbuja de manera natural, o sea, con una segunda fermentación, que son argentinos, que están por fuera de la denominación de origen champagne”.

De dónde viene la denominación champagne

Sobre el uso del término champagne, planteó: “La denominación de origen champagne es la única que le puede colocar ese nombre a los vinos en la etiqueta, no hay ningún otro en el mundo que le pueda colocar la palabra champagne”.

Belluscio sostuvo que esa exclusividad responde a reglas estrictas: “Tienen determinadas características especiales los champagnes, tienen normas muy rígidas respecto de la cantidad de viñedos, respecto de cuáles son las variedades y respecto de cómo tienen que hacer la elaboración”.

Asimismo, explicó el proceso clave que define al champagne. “Hay un método que se llama método champenoise o método tradicional, que significa que la segunda fermentación es realizada en la botella”, detalló.

Según el entrevistado, esto impacta directamente en la oferta: “Ahí tenés una de las especificaciones que hace que cada vez sea más chica la cantidad de botellas que salen al mercado”. Además, recordó que la zona está limitada: “Ya está saturada la cantidad de viñedos en la zona, que corresponde a la zona delimitada de la champagne”.