Fiestas de fin de año

Cuál es la diferencia entre champagne y espumante: una duda que aparece con la proximidad de las fiestas

“El espumante son todos aquellos vinos con efervescencia, con burbuja de manera natural”, comentó el periodista especializado en vitivinicultura, José Luis Belluscio, quien luego añadió que, “la denominación de origen champagne es la única que le puede colocar ese nombre a los vinos en la etiqueta”.

Espumantes
Champagne y espumantes | Cedoc Perfil

El periodista especializado en vitivinicultura, José Luis Belluscio, dialogó con Canal E y ofreció una explicación detallada sobre denominaciones de origen, técnicas de fermentación y consumo en Argentina con respecto a la diferencia entre espumante y champagne.

José Luis Belluscio aclaró una confusión habitual: “El espumante son todos aquellos vinos con efervescencia, con burbuja de manera natural, o sea, con una segunda fermentación, que son argentinos, que están por fuera de la denominación de origen champagne”.

De dónde viene la denominación champagne

Sobre el uso del término champagne, planteó: “La denominación de origen champagne es la única que le puede colocar ese nombre a los vinos en la etiqueta, no hay ningún otro en el mundo que le pueda colocar la palabra champagne”.

Belluscio sostuvo que esa exclusividad responde a reglas estrictas: “Tienen determinadas características especiales los champagnes, tienen normas muy rígidas respecto de la cantidad de viñedos, respecto de cuáles son las variedades y respecto de cómo tienen que hacer la elaboración”.

Asimismo, explicó el proceso clave que define al champagne. “Hay un método que se llama método champenoise o método tradicional, que significa que la segunda fermentación es realizada en la botella”, detalló.

Según el entrevistado, esto impacta directamente en la oferta: “Ahí tenés una de las especificaciones que hace que cada vez sea más chica la cantidad de botellas que salen al mercado”. Además, recordó que la zona está limitada: “Ya está saturada la cantidad de viñedos en la zona, que corresponde a la zona delimitada de la champagne”.

