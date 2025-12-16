Proyecto de reforma laboral: cambios clave y controversias en el Congreso

En diálogo con Canal E, Elisabet Piacentini, contadora pública, destacó los puntos clave del proyecto de reforma laboral que se debate en el Congreso, con énfasis en la reducción de cargas sociales y la modificación del régimen de beneficios para empleados y empleadores.

Piacentini explicó los ejes principales del proyecto y cómo impactarán en los empleadores y trabajadores. “En principio, tiene tres ejes fundamentales. Uno es que realmente hay una baja de cargas sociales”, explicó detallando que el empleador pagará menos por la obra social y los aportes jubilatorios.

Una de las medidas más relevantes es la reducción en los costos laborales para las pequeñas y medianas empresas (pymes), que se beneficiarán con una disminución en las cargas sociales. “Las empresas pagarán un 5% en lugar de un 6% sobre la nómina, y habrá una rebaja del 4% en los aportes jubilatorios”, destacó. Además, el proyecto incluye un esquema de blanqueo para regularizar sueldos no declarados, lo cual podría ser más accesible que en reformas previas, que resultaron complejas.

Beneficios y flexibilidad para los trabajadores

El proyecto también introduce mejoras para los empleados, especialmente en lo que respecta a los beneficios no remuneratorios. “Se podrán otorgar beneficios como viáticos, pagos de celular, guarderías, y hasta capacitaciones, sin que estos generen cargas sociales”, aclaró Piacentini. Además, se establece que estos beneficios no sumarán a futuros litigios laborales, lo que otorga más seguridad tanto a empleadores como a empleados.

Otro cambio importante es el periodo de prueba para nuevos empleados, que se unificará en seis meses para todos los sectores, incluidos el servicio doméstico y el trabajo agrario. “El periodo de prueba queda en seis meses, y ahora se unifica para todos los sectores”, puntualizó la contadora. En cuanto a las vacaciones, el proyecto flexibiliza las fechas, permitiendo que empleados y empleadores lleguen a acuerdos sobre el momento en que se tomarán los días, incluso en meses no tradicionales.

Posibles impactos y dudas sobre la reforma

Si bien Piacentini considera que el proyecto no precariza el empleo, ya que se mantienen todos los derechos laborales vigentes, señaló que algunos aspectos podrían generar resistencias. “Para los nuevos empleados, la indemnización será de un mes por cada año trabajado, como hasta ahora”, afirmó, y agregó que la reducción de cargas sociales no elimina la necesidad de un fondo de empleo, algo que no gusta a todas las pymes.

En cuanto a la movilización de la CGT, que se prevé para el jueves, Piacentini explicó que el proyecto establece que el empleador debe obtener el consentimiento del trabajador para descontar los aportes gremiales. “El empleador tendrá que preguntar al empleado si está de acuerdo con descontarle los aportes al sindicato”, explicó. Esta medida podría generar tensiones con los sindicatos, que verían reducidos sus ingresos, dado que ahora serían los trabajadores quienes deberían gestionar sus aportes directamente.

