Federico Glustein: “Vamos a tener una presión sobre el tipo de cambio y sobre los precios”

En diálogo con Canal E, el economista, Federico Glustein, evaluó el nuevo esquema cambiario anunciado por el Banco Central y explicó sus implicancias para la inflación, el dólar y las reservas de la Argentina.

El anuncio del presidente del Banco Central, Santiago Bausili, sobre la actualización de las bandas cambiarias según el IPC fue recibido con expectativas moderadamente positivas por parte del mercado. Para Glustein, el cambio era necesario y largamente reclamado por economistas. “Yo lo tomo positivo porque gran parte de los economistas le veníamos exigiendo al gobierno, primero y principal, que comprara reservas”, señaló.

Según el economista, la acumulación de dólares es clave para enfrentar compromisos financieros y la mayor demanda estacional. “El país necesita absorber reservas, pagar obligaciones, tanto con organismos como con acreedores privados”, explicó, y agregó que el esquema anterior no era sostenible. “El sistema de bandas como estaba hasta hoy es poco sostenible”, afirmó.

Bandas cambiarias, competitividad y presión sobre los precios

Glustein remarcó que el atraso cambiario era evidente. “Se depreciaba al 1% cuando la inflación local e internacional estaba mucho más alta, lo que apreciaba cada vez más el peso”, sostuvo. Esa dinámica, advirtió, afecta la competitividad: “Tus productos se vuelven extremadamente caros y tenés menos capacidad de compra”.

A menos de 24 horas del anuncio, el impacto ya se percibe en el mercado. “El dólar oficial y el blue están subiendo, posicionándose cerca de máximos nominales”, describió, y alertó que esto puede trasladarse a precios. “Esto va a tender a subir el nivel general de precios”, dijo.

Para Glustein, el techo de la banda podría quedar corto rápidamente. “Vamos a tener una presión sobre el tipo de cambio y, en consecuencia, sobre el nivel de precios”, anticipó, y no descartó que “diciembre cierre con una inflación más alta que la de noviembre”.

Reservas, inflación y el desafío macroeconómico

Respecto a la acumulación de reservas, Glustein estimó que el Gobierno apunta a una cifra ambiciosa. “El gobierno espera 10.000 millones de dólares”, afirmó, aunque aclaró que el mecanismo no es sencillo. “Para acumular reservas tenés que absorber pesos mediante bonos o emisión”, explicó, y consideró probable un esquema mixto.

Sobre la inflación, fue cauto. “Hace seis meses que la inflación no baja en la Argentina, al contrario, sube”, advirtió. Sin embargo, contextualizó: “Si evaluamos el punto de partida de 211% y hoy estamos en torno al 31%, la situación es bastante más favorable”. El objetivo, subrayó, es claro: “La meta es salir del 30% anual, llegar al 20% y empezar a normalizar la inflación”.

