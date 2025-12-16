El analista político, Sebastián Halperín, evaluó en Canal E el escenario político que se abre en la segunda mitad del mandato del presidente Javier Milei, tras el triunfo electoral del 26 de octubre y el fortalecimiento parlamentario de La Libertad Avanza.

Sebastián Halperín sostuvo que el Gobierno inicia esta etapa con un respaldo político significativo: “Básicamente, se presenta como una suerte de segunda luna de miel, porque no solo ha quedado muy fortalecido en el resultado de las elecciones del 26 de octubre, sino que incluso en las semanas posteriores logró constituirse en la primera minoría en la cámara de Diputados”.

El auge del Gobierno en tiempos de marcada polarización

Sin embargo, aclaró que ese fortalecimiento convive con una marcada polarización social. “Lo que nos encontramos es que se reproduce la grieta, como era de esperar”, explicó. En ese sentido, detalló que, “uno de cada dos encuestados que afirman haber votado a Sergio Massa en el balotaje de 2023 considera que el Gobierno no va a poder lograr ninguno de los objetivos”.

Entre quienes votaron a Javier Milei, el panorama es diferente. Halperín indicó que, “el 60% dice que va a seguir bajando la inflación o va a entrar en una senda de crecimiento”, y describió una lógica de expectativas encadenadas: “Va a hacer una reforma laboral, va a incorporar más gente, va a aumentar la recaudación y con eso va a poder hacer una reforma previsional”.

La inflación dejó de ser una preocupación para la sociedad

No obstante, advirtió que la baja de la inflación ya dejó de ser suficiente: “La inflación ya se constituye como una suerte de derecho adquirido”. En ese contexto, remarcó que las principales preocupaciones sociales se desplazaron: “Lo que aparece en una agenda social es la desocupación y la pobreza”.

Respecto de la corrupción, el entrevistado explicó que su percepción sigue atravesada por la grieta política. “Parecería que la corrupción siempre está del otro lado”, afirmó, y detalló que entre los votantes oficialistas “la corrupción es que no vuelvan los kucas y que Cristina esté presa”.

Sobre las reformas de segunda generación, señaló que no ocupan un lugar central en la agenda ciudadana: “Solo un 13% considera que el Gobierno va a poder lograr alguna de estas dos iniciativas”. Sobre la misma línea, aclaró: “Estos temas en particular no están en la agenda del ciudadano común”.