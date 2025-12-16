El Gobierno modificará el sistema de bandas para 2026: “Están asegurándose de no seguir encareciéndose en dólares”

El economista, Félix Schmidt, conversó con Canal E y explicó la modificación del sistema de bandas cambiarias a partir del 1 de enero de 2026 y el nuevo esquema para la compra de reservas internacionales que generó una fuerte repercusión en los mercados.

Félix Schmidt señaló que el esquema previo presentaba rigideces que afectaban la competitividad: “Teníamos un esquema muy rígido que iba de un punto porcentual por mes en el movimiento de las bandas”. También explicó que la nueva metodología introduce mayor flexibilidad al ajustarse por inflación: “Ahora se flexibiliza a la inflación de dos meses anteriores”.

El cambio de las bandas cambiarias se verá rápidamente

En ese sentido, detalló que el impacto será inmediato: “En el mes de enero va a estar habilitada a que la banda suba hasta un 2,4%, que fue la inflación del mes de noviembre”. Según desarrolló, el objetivo central es claro: “Lo que está asegurándose el Gobierno con esta medida es no seguir encareciéndose en dólares”.

Schmidt remarcó que el atraso cambiario ya tiene consecuencias visibles en la economía cotidiana: “Argentina está teniendo una avalancha de productos importados a unos precios más competitivos que los locales”. Por eso, consideró que el nuevo esquema fija un piso de competitividad y, al mismo tiempo, abre una ventana para fortalecer las reservas.

La necesidad de acumular reservas

Desde el plano financiero, explicó que la medida también responde a exigencias externas: “Te posibilita flexibilizar el esquema para poder conseguir reservas, que es un poco el pedido que venían teniendo los mercados y los diferentes bancos, el Fondo Monetario, organismos multilaterales”.

Uno de los factores clave que habilitó este giro fue el escenario político posterior a las elecciones. “Después del escenario electoral donde se tuvo una gran victoria del Gobierno, la demanda de dólares se desplomó 80%”, afirmó el entrevistado, quien destacó que ese cambio redujo las tensiones cambiarias.

Sobre la estrategia de acumulación de reservas, señaló el reclamo de los acreedores: “Veían que Argentina no estaba acumulando dólares para tener los dólares suficientes para el repago de la deuda”. En ese marco, sostuvo que el anuncio “le aporta un poco de tranquilidad al escenario financiero al Gobierno” y busca reforzar la credibilidad internacional.