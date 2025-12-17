Reforma laboral: sindicatos y oposición apuestan a una masiva movilización contra el proyecto del Gobierno

En la antesala de la movilización convocada para este jueves contra la reforma laboral, el debate se trasladó a la pantalla de "QR!", el programa que conduce Pablo Caruso en Bravo TV. Allí, el diputado nacional y dirigente del SMATA Mario “Paco” Manrique cuestionó con dureza el proyecto del Gobierno y aseguró que la iniciativa no mejora las condiciones de vida ni promueve la creación de empleo.

Según Manrique, la propuesta oficial apunta a reducir el costo de los despidos y a crear mecanismos de financiamiento que, en los hechos, terminarían subsidiando a las empresas. “Ninguno de los puntos de esta reforma beneficia a los trabajadores ni genera trabajo genuino”, sostuvo, y remarcó que el empleo solo puede crecer a partir de políticas industriales que reactiven el mercado interno.

El dirigente sindical señaló que la protesta del jueves no estará limitada a las estructuras gremiales, sino que busca interpelar al conjunto de la sociedad. “Esperamos una movilización multitudinaria, porque estas leyes no afectan solo a los trabajadores formales, sino al entramado social en su conjunto”, afirmó.

Durante el intercambio, Caruso planteó el contraste entre el discurso oficial de “modernización” y la percepción que existe en las bases sindicales, incluso entre trabajadores que votaron al actual Gobierno. Manrique reconoció que existe preocupación y temor por la pérdida del empleo, pero advirtió que la caída sostenida de la industria y el cierre de pymes ya muestran que el rumbo económico “no está funcionando”.

Al referirse puntualmente al sector automotriz, el diputado detalló que en los últimos dos años se perdieron alrededor de cinco mil puestos de trabajo directos en su sindicato y entre 15 y 20 mil si se considera toda la cadena productiva. También alertó sobre el impacto negativo de la apertura de importaciones en el sector autopartista y afirmó que el llamado “costo argentino” no está en los salarios, sino en la presión impositiva.

Reforma laboral: ¿creará más o menos empleos?

El debate también abordó el escenario político en el Congreso y el rol de los gobernadores. Manrique cuestionó la utilización discrecional de fondos nacionales para asegurar apoyos legislativos y sostuvo que “lo único que puede ponerle un límite a este Gobierno es la organización popular”, combinando la protesta en las calles con la acción parlamentaria.

Finalmente, el dirigente expresó expectativas moderadas respecto de la nueva conducción de la CGT y consideró que la marcha del jueves puede ser un punto de partida. “Estamos en un momento límite. Sin respaldo social, la pelea en el Congreso es insuficiente. La calle y el Parlamento tienen que ir juntos”, concluyó.

LB/ML