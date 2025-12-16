Reforma laboral: ¿creará más o menos empleos?

El proyecto de reforma laboral oficializado la semana pasada ha dejado polémicas y un sinfín de interrogantes y, entre ellos, si la misma generará más empleo como así lo indica el espíritu de la norma.

Para responder tal punto, primero tendríamos que remontarnos al reciente antecedente de la última reforma laboral incluida en la “Ley Bases” del año pasado.

En dicha reforma -actualmente vigente y en funcionamiento- se destacan la ampliación del período de prueba, el reemplazo de la indemnización por despido por un “fondo de cese laboral” similar a los trabajadores de la construcción, además de la figura del “colaborador independiente” como un trabajador autónomo, excluido de todo marco laboral y sin ser considerado un trabajador en relación de dependencia.

Esa reforma también mencionaba que su finalidad es la de generar nuevos puestos de trabajo. Sin embargo, a casi un año y medio de su entrada en vigencia, la realidad nos ha demostrado el efecto totalmente contrario. El empleo no solo no aumentó, sino que además el mismo ha tenido una sustancial baja.

Entre el 2024 y 2025 se han perdido más de 270.000 puestos de trabajo registrados (ese número se duplicaría por los trabajadores “en negro”) y han cerrado casi 30 Pymes por día. Entonces, tras conocer que el empleo ha tenido una merma significativa, es preciso afirmar que dicha reforma, cuyo fin era el aumento de la empleabilidad, fue un rotundo FRACASO.

Qué puede pasar con la reforma laboral

Entonces, ¿qué pasará con este proyecto de ley de reforma laboral cuya finalidad también es la del crecimiento del empleo? Todo indica que será exactamente lo mismo: el empleo no crecerá y probablemente vuelva a bajar.

El gobierno insiste en cometer el mismo y costoso error que es precisamente el de creer que modificando las leyes laborales se generará más empleo. Y sabido es que las leyes laborales NO GENERAN EMPLEO.

Las leyes laborales no tienen capacidad generativa de empleo, sino que su causa y efecto es proteger y preservar la dignidad de las personas que trabajan. El empleo se genera con políticas económicas estables que fortalezcan la actividad industrial e incentiven el consumo. No con una ley laboral. Es lógica pura. Si hay crisis y caída del consumo, es entendible que un comerciante no va a contratar a un nuevo empleado si no vende.

Entonces, esta ley no serviría para generar nuevos puestos de trabajo, al igual que la anterior reforma en la “Ley Bases”. Por el contrario, esta ley es para abaratar despidos al reducir y limitar los montos en las indemnizaciones, de manera tal que el empleador tenga que afrontar un costo menor al momento de desvincular a su dependiente. Pero no para generar nuevos puestos de trabajo como falsamente se argumenta en sus considerandos.

Algunos ya lo saben, y otros también. Solo que por conveniencia o inconveniencia prefieren ignorarlo.

*Gonzalo Benedetti es abogado laboralista

