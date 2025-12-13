Gimena Vitali, rectora de la UMET: “Trabajamos junto a los sindicatos para diseñar y planificar carreras para las y los trabajadores”

Gimena Vitali, rectora de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) y Flavia Quiroga, secretaria académica de la UMET, conversaron con Gabriela López en #MujeresenlaJungla (Protagonistas en marcha) por Radio Perfil AM 1190 (sábados a las 14 h) sobre la importancia del rol de la mujer y la enseñanza con perspectiva de género en las carreras de la Universidad y el trabajo conjunto con sindicatos en la formación de futuros profesionales.

“La UMET es una universidad muy joven, que nace por el impulso de un sindicato (SUTERH), y que a través de estos 13 años ha logrado sumar más de 100 organizaciones sindicales a la cogestión de la universidad. Todos sabemos, además, que los sindicatos son organizaciones muy masculinizadas. Sin embargo, hay una decisión de la conducción de la universidad (Fundación Octubre) de tener mujeres a cargo de la rectoría, especialmente en los años posteriores a la gestión de Nicolás Trotta, que fue durante muchos años rector de la universidad y fue uno de sus impulsores y fundadores”, sostuvo la rectora.

Vitali también destacó la importancia del trabajo entre la universidad y los sindicatos para diseñar y planificar carreras para los y las trabajadoras. Tomando como ejemplo la licenciatura en Farmacia de la UMET, Vitali mencionó que “la ADEF (Asociación de empleados de farmacia) tenía el sueño que sus trabajadores puedan ser farmacéuticos, por lo tanto, la carrera se acreditó con ellos. El sindicato se acerca a UMET, ya que a veces las universidades públicas pueden ser muy excluyentes para quien lleva una vida de trabajador, que dedica muchas horas a su oficio y que además tiene cargas de familia, y las privadas suelen ser bastante excluyentes por la cuota, sobre todo en carreras como farmacia. Por eso había que juntar estas dos problemáticas y buscar una solución”.

Por su parte, Quiroga destacó que “si puedo hacer una lectura de todos los planes de estudio de UMET, es muy fuerte la perspectiva en derechos humanos en las asignaturas que atraviesan, independientemente de si sean más de ciencias exactas o tecnológicas, o de ciencias sociales. Todo esto también es fruto de distintas alianzas que hizo la UMET con organizaciones, por ejemplo, de travestis, organizaciones de mujeres y de diferentes colectivos para acercar estudiantes de poblaciones que culturalmente se sienten alejadas”.

Respecto a la cuestión de género en el ámbito educativo y el rol que ocupan las mujeres, Quiroga dijo que “en la educación, si bien parecería ser un ámbito natural de las mujeres, hay muy pocas rectoras mujeres. Tenemos más de 130 universidades, entre nacionales y privadas en todo el país y el porcentaje de mujeres a cargo de rectorías es muy bajito. Menos del 10% son mujeres a cargo. En general, las mujeres ocupan otros espacios, la vicerectoría, la secretaría académica, todos espacios más vinculados a la gestión académica de la universidad, pero donde hay que poner la firma, donde se discute presupuesto, donde se toman las decisiones importantes de la vida universitaria de las universidades, en general son hombres los que encabezan esos cargos”.

Ante la consulta de López sobre el desarrollo profesional de las mujeres, Quiroga contó que el techo de cristal “es algo que se viene rompiendo” y resaltó el rol que cumplen las nuevas generaciones en la toma de consciencia. Además, la docente explicó que “existen otros ámbitos donde ese techo es más grueso y visible, como en el universitario, en cambio en el ámbito de la investigación siguen quedando vestigios de ese techo pero creo que nuestras compañeras y compañeros también vienen cambiando la forma de pensar y de percibir la realidad. Creo que todo tiene que ver con esto. Aprendemos desde chiquitas y desde chiquitos a cómo tenemos que sentir y a cómo tenemos que desear, y esos deseos que nos enseñan está en que deseo hacer tal carrera y no deseo tal otra, no me puedo imaginar en determinados ámbitos. Entonces si nos pre-formatean desde chiquitos a no imaginarnos jugando al fútbol, disfrutando de dirigir una empresa, entonces nos van alejando”.

“En la UMET, cualquier persona que quiera estudiar puede venir”, destacó Quiroga y agregó: “Se va a encontrar con un proyecto pedagógico Universitario que piensa en las personas que trabajan, en las personas que tienen tareas de cuidado”. La UMET cuenta con una oferta horaria que permite a un trabajador o una trabajadora acercarse a cursar u optar por la modalidad virtual con carreras a distancia. Sobre esta última, la secretaria académica explicó que “son carreras que se pueden cursar 100% a través de la computadora, de una tablet, vía una plataforma en donde se alojan todos los contenidos y están las aulas en donde uno puede interactuar con el docente”.

Vitali destacó las carreras de Turismo, Gestión Cultural y Gestión ambiental, ya que “conectamos mucho con municipios, es de mucho interés para ellos. Son carreras que quieren impulsar y que de hecho firmar convenio para que los vecinos y vecinas vengan a estudiar a UMET con una beca del 50%, nuestras cuotas son super populares porque así como pensamos la universidad para los trabajadores tiene que ser un proyecto posible”.

Las inscripciones para el ciclo lectivo 2026 se pueden realizar de manera presencial o en la página web de la Universidad, están abiertas hasta el 11 de marzo de 2026 para que, a la semana siguiente, puedan realizar el curso de inicio a la vida universitaria. Quiroga detalló que “es necesario hacerlo porque sino se generan frustraciones con el cambio de paradigma entre un tipo de nivel educativo y otro, o gente que hace mucho no estudia y se pierde con las plataformas, se pierde con los trámites que hay que hacer”.

Por último, la secretaria académica explicó que: “nosotros no prestamos un servicio para quien viene y se anota en una carrera, no es un cliente. Nosotros prestamos un servicio a la sociedad y nuestro fin es formar profesionales para la sociedad, farmacéuticos para nuestra sociedad, docentes para nuestra sociedad, al estudiante lo hacemos consciente de ese rol que cumplimos como institución universitaria y que ellos van a cumplir como universitarios y futuro graduado o graduada.”

