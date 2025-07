María Belén Ludueña: "El rol de la mujer cada vez es más trascendente"

“La moda circular tiene que ver con reutilizar y ser conscientes también del medio ambiente, de su cuidado y también con una cuestión de la economía. Soy muy respetuosa de la industria de la moda, que genera mucho trabajo, pero todos sabemos que hoy estamos atravesando momentos duros y tal vez es importante invitar a las mujeres a que se animen a repetir la ropa que usamos para terminar con este paradigma de tomar, hacer y desechar”, aseguró Ludueña en Mujeres en la Jungla (Protagonistas en marcha), el programa que conduce Gabriela López todos los Sábados a las 13 horas por Radio Perfil AM 1190.

Una de las referentes de la moda circular en la Argentina, recordó sus primeros contactos con el tema. “Empecé a tomar cosas que estaban sucediendo en el mundo. Puedo hablarte de referentes como Stella McCartney que hace 20 años combina la moda con sustentabilidad o Agatha Ruiz de la Prada, que también hace lo mismo, con quién he tenido la oportunidad de vincularme mucho y de ir a visitarla a Madrid. El año pasado ella vino a la ciudad de Buenos Aires y como yo soy madrina del distrito BAFA (Distrito de la Moda Buenos Aires) me acuerdo que me dijo que me quería conocer. Hice una presentación de ella y me dice que venía practicando el tema de la moda sostenible y circular hace muchos años. En sus diseños podés encontrar retazos de telas que los iba a desechar y de repente tiene un diseño divino con todos esos materiales y arma un vestido espectacular con todos retazos. Es darle luz y visibilidad a algo que ya está ocurriendo y que está sucediendo”, destacó la comunicadora.

“¿Saben cuánto utilizamos de nuestro guardarropa? Sólo un 40%. Por eso también viene este concepto de recircular. Si vos estás en tu casa y ya sabés que hay un 60% de tu ropa que no utilizas, podés regalarla, reciclarla, recircularla para que esto siga continuando con una cadena también productiva”.

“Cuando empecé a involucrarme (con la moda circular) también me acerqué a Alejandra Gullí, que es la presidenta de AMSOAR, una pionera que desde hace más de 20 años que está en el tema. Ahí empecé a tomar algunas ideas y conceptos de ella y de muchas emprendedoras que están involucradas con la asociación. Alejandra me invitó a ser madrina y a partir de ese momento también empiezo a ayudar a todas estas mujeres que están empezando con un camino duro y a darle ciertas posibilidades como involucrarlas con el Argentina Fashion Week y darles su espacio para que puedan visibilizar lo que hacen, y sobre todo poder continuar con este camino de emprender que ustedes saben, no es fácil”, recordó la conductora de TV.

María Belén Ludueña: “Tener el termómetro de la calle para mí es sumamente importante”

“En “Mujeres Argentinas” (lunes a viernes de 9 a 10.40 por la pantalla de canal 13) el programa se nutre de mujeres con perspectivas distintas, que tenemos edades diferentes. El equipo se eligió justamente por eso y creo que ya cada una entiende el rol que ocupa. Y está cada vez mejor, más sólido y también estamos trabajando mucho más sincronizadas, con mayor sororidad, un concepto muy importante”, aseguró Ludueña y agregó que “Siempre pienso que cuando brilla tu equipo, te elevas vos. Por eso la generosidad en la conducción. A mí me encanta ser una conductora generosa, hasta incluso relegar un poco mi protagonismo para que todo el mundo tenga su oportunidad de lucirse. Después cada uno está haciendo su camino: yo quiero seguir creciendo como conductora y también me gusta que mis compañeras tengan la posibilidad de poder brillar en lo que están haciendo”.

“Me gusta llevar el programa a la información, estar conectada, sé contar la noticia, vengo de ese palo. A mí me gusta arrancar el programa con lo que está pasando, porque eso también después te permite pararte en la vida de una manera completamente distinta. Sobre todo, porque también soy una mujer que es muy consciente del lugar que ocupa, más allá de mi trabajo y de mi independencia, que siempre la voy a defender y que es lo que me sostiene. Poder llegar a casa y aportarle a mi marido, a Jorge, lo que está sucediendo y lo que veo yo. Tener el termómetro de la calle para mí es sumamente importante y perder eso te aleja mucho de la sociedad y yo quiero estar siempre conectada con eso”, dijo Ludueña.

Finalmente, la periodista aseguró que “Mi crecimiento me da muchísimo orgullo y es compatible con la vida de Jorge. Me parece que una pareja se nutre mucho más cuando los dos tienen algo que hacer individualmente y también acompañarlo me parece que es un plus. No solamente lo acompaño, sino también dispongo de mi tiempo para hacer cosas que creo que pueden generar algún cambio o escuchar, recorrer, estar vinculada con las iglesias.

A veces es difícil mostrar lo que uno hace porque empieza la crítica, pero realmente estoy involucrada, me encanta, me gusta hacerlo, pero desde este rol, sin un cargo, ad honorem completamente, ayudando a mi marido, que tiene un desafío muy importante y donde creo que el rol de la mujer cada vez es más trascendente, no sólo acompañar de lo accesorio en la foto, sino también teniendo una voz me parece sumamente relevante”.

