Viajar con escala ahora cuesta más: el impuesto que empezó a cobrarse en el aeropuerto de Lima, Perú

Desde comienzos de diciembre, hacer escala en Lima dejó de ser gratuito para miles de pasajeros en tránsito. El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez empezó a aplicar una Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) a quienes conectan desde un vuelo internacional hacia otro destino internacional, una decisión que ya genera polémica en la región.

Anuncian paro de controladores aéreos: fechas de las medidas, vuelos nacionales e internacionales afectados y alcance del conflicto

El nuevo cargo asciende a 11,86 dólares estadounidenses, con impuestos incluidos, y debe abonarse directamente en la terminal aérea. A diferencia de otras tasas aeroportuarias, no está incorporado en el valor del pasaje ni es cobrado por las aerolíneas, lo que obliga a los pasajeros a gestionarlo durante la escala.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

A quiénes se les cobra y cómo funciona la nueva tasa

Según explicó Lima Airport Partners (LAP), concesionaria del aeropuerto, la TUUA busca cubrir los servicios que la terminal brinda a los pasajeros en transferencia, como áreas de embarque, seguridad y asistencia operativa durante la conexión.

La medida fue aprobada por Ositrán, el organismo regulador del transporte en Perú, y se enmarca en el Contrato de Concesión y su Adenda 6 firmados entre el Estado peruano y el operador del aeropuerto.

Las tarifas definitivas establecidas son:

- 10,05 dólares (con impuestos) para pasajeros en conexión internacional

- 6,32 dólares (con impuestos) para pasajeros en conexión nacional

Sin embargo, el cobro a conexiones nacionales se encuentra temporalmente suspendido, mientras continúan las negociaciones sobre su implementación.

Formas de pago y confusión entre los pasajeros

Uno de los puntos más cuestionados es la modalidad de cobro. Al no poder incorporarse la tasa al billete aéreo, el pago debe realizarse en el aeropuerto. Para evitar demoras, LAP habilitó plataformas online, códigos QR, POS móviles y módulos presenciales dentro de la terminal.

En los accesos y zonas de tránsito se colocaron carteles informativos en español e inglés. No obstante, uno de los avisos generó confusión al indicar: “No aplica si compraste tus pasajes por separado”.

Desde el aeropuerto aclararon que si los tramos forman parte de una misma reserva, se considera transferencia y corresponde pagar la TUUA. En cambio, si se trata de dos pasajes comprados por separado, no se reconoce la conexión y se aplica una tasa de salida desde Lima, que resulta más elevada.

Lima, una excepción en la región

La implementación de esta tasa convierte a Lima en una excepción dentro de América Latina. La mayoría de los aeropuertos de la región no cobran cargos por escala internacional. São Paulo, por ejemplo, aplica un monto considerablemente menor.

El Aeropuerto Córdoba creció 50% en vuelos internacionales y se consolida como hub regional

En números, Lima cobra 11,86 dólares por conexión internacional, mientras que el valor puede alcanzar 25,34 dólares en un viaje ida y vuelta, una cifra que impacta directamente en el costo final del viaje.

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) cuestionó públicamente la medida y advirtió que podría debilitar la competitividad del Aeropuerto Jorge Chávez como hub regional. Según sus proyecciones, el crecimiento anual del tráfico podría reducirse a 3% hacia 2041, frente a un potencial cercano al 9% si no existiera la tasa.

El impacto es particularmente significativo para los viajeros argentinos. Se estima que alrededor del 70% de los pasajeros que vuelan desde Argentina hacia terceros países realizan escala en Lima, lo que convierte a esta tasa en un nuevo gasto a considerar al planificar viajes internacionales.

Por ahora, el impuesto ya está vigente y suma un nuevo capítulo al debate sobre costos aeroportuarios, conectividad regional y competitividad aérea en América Latina.

LV / EM