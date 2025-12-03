Apuntaron con láser otro vuelo de Aerolíneas en Córdoba: un diputado propone cárcel y multas millonarias

El martes 3 de diciembre a la noche, el vuelo 1550 de Aerolíneas Argentinas fue apuntado por un láser mientras se aproximaba al aeropuerto Ingeniero Taravella en Córdoba. El hecho, que se viralizó en redes sociales, reavivó la preocupación por una práctica que pone en riesgo la seguridad aeronáutica y que carece de sanciones específicas en la legislación argentina.

Las imágenes muestran cómo un potente haz de luz verde impacta contra la cabina de la aeronave durante la fase crítica de aterrizaje, cuando los pilotos requieren máxima visibilidad y concentración. El video se propagó rápidamente y generó indignación en el sector aeronáutico y entre usuarios de redes sociales.

Este episodio se suma a otros registrados en Córdoba durante 2024. En enero, el comandante del vuelo 1530 denunció un ataque similar con láser verde mientras aterrizaba en el aeropuerto cordobés. El piloto, que se identifica como exmilitar de la Fuerza Aérea y actual comandante de Boeing 737, expresó en sus redes: "Otro capítulo en la estupidez de la gente de apuntarnos con un señalador láser a los ojos mientras estamos en aproximación final".

Un vacío legal que impide sanciones

Frente a la repetición de estos incidentes, el diputado nacional cordobés Oscar Agost Carreño presentó este año el proyecto de ley 6149, denominado "Ley de Protección a la Seguridad Aeronáutica frente a Interferencias Visuales". La iniciativa busca incorporar dos artículos al Código Penal para tipificar como delito el uso de láseres contra aeronaves.

En diálogo con el programa Última Pregunta de Radio Continental Córdoba, Agost Carreño explicó los motivos de su propuesta: "Me puse a investigar este tema porque empezó siendo un chiste o algo muy esporádico, pero después empezó a ponerse pesado. Había semanas o días enteros en los que se ponían en una terraza en algún lugar y le apuntaban con láseres muy potentes a los aviones".

El legislador, que integra el bloque Encuentro Federal, detalló que los dispositivos láser de alta potencia se consiguen fácilmente por internet y "son de una potencia tal que pueden llegar a enceguecer a los pilotos de una aeronave". Según su investigación, la problemática afecta principalmente a aeropuertos con tráfico intenso como Ezeiza, Aeroparque, Córdoba y Mendoza.

Penas de hasta 20 años si hay muertes

El proyecto establece penas de prisión de dos a seis años y multas de 50 a 500 salarios mínimos, vitales y móviles para quien dirija un láser u otro haz luminoso de alta intensidad hacia una aeronave. Las sanciones se agravan significativamente según las consecuencias: de seis a doce años si resultan lesiones o daños materiales, y de diez a veinte años de prisión si el hecho produce la muerte de una o más personas.

Además, la iniciativa incrementa la pena en un tercio si el ataque se comete contra aeronaves de transporte público, si el autor actúa en grupo o si utiliza dispositivos láser modificados de alta potencia.

"Presenté el proyecto porque vi que en países como Estados Unidos, Reino Unido, España y la mayoría de los países que tienen bastante tráfico aéreo tienen leyes penales muy severas respecto de aquellos que utilicen haces de luces para molestar a los pilotos", señaló Agost Carreño.

El diputado subrayó que existe un vacío legal que impide a jueces y fiscales federales actuar: "Pude hablar con algunos magistrados y me decían que también se topan con el problema de que ellos mueven cielo y tierra para tratar de encontrar a los responsables y después se topan con que no hay un delito específico del cual se puedan agarrar. Entonces, tienen que inventar alguna analogía que está prohibido en derecho penal".

Sin tecnología para repeler los ataques

Consultado sobre las medidas de protección disponibles para los pilotos, Agost Carreño reveló información preocupante: "Hablé con algunos pilotos y me decían que ellos tienen anteojos, pero en general cada piloto va y compra los anteojos que le parece. No es que la aerolínea les da o les provee un anteojo de seguridad".

El legislador explicó que algunos pilotos utilizan anteojos nocturnos amarillos o lentes polarizados, pero estos últimos "en general son para el día, pero pierden todo el entorno con la noche y eso también es peligroso". La conclusión fue contundente: "La verdad que no hay ninguna herramienta que sirva para repeler un haz de láser que te viene directo al ojo. Eso coincidieron los tres o cuatro pilotos con los que hablé y con algunos especialistas que pude contactar en Buenos Aires".

El proyecto también establece que la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) desarrollarán campañas de concientización pública sobre los riesgos de apuntar láseres a aeronaves, especialmente en entornos urbanos cercanos a aeropuertos.

El diputado cerró su intervención con una reflexión sobre la urgencia de la legislación: "Sería absolutamente muy grave que haya un problema con un avión y que hayan muertos o heridos porque falte una herramienta en el Código Penal. Así que, por estupidez o por algo más grave, me parece que tenemos que erradicar la posibilidad de que las personas salgan sin sanciones si se los identifica apuntando a un avión con láser”.