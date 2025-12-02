Flybondi anunció un acuerdo para adquirir 35 aviones 0 km por 1.700 millones de dólares

Según la información brindada hoy, la low cost Flybondi realizará una inversión histórica en Argentina por US$1.700 millones al firmar un acuerdo para la incorporación de 35 aeronaves nuevas de las dos fábricas que lideran el mercado de la aeronavegación comercial, Airbus y Boeing. La inversión será liderada por COC Global Entreprise como principal capital de la compañía. La aerolínea aumentaría así un 230% la cantidad de aeronaves en su flota en los próximos cuatro años.

Los aviones Airbus A220-300, fabricados en Alabama (EEUU) tienen capacidad para transportar 160 pasajeros y las primeras entregas están previstas para 2027, con finalización en 2029. Es importante destacar que Flybondi será el primer operador en Latinoamérica de este modelo de avión.

Los Boeing 737 MAX 10, en tanto, cuentan con capacidad para 240 pasajeros, son fabricados en Reston (EEUU) y las primeras entregas están previstas para 2027, con un cronograma progresivo que finalizará en 2030.

Expansión en el mercado

Esta expansión se transforma en un hito estratégico para la aerolínea que buscará así el crecimiento tanto en Argentina como en nuevos mercados de América latina y Caribe con modelos de aviones de alta eficiencia y última generación.

Con estas incorporaciones de aeronaves nuevas, la compañía podrá:

● Incrementar su oferta de asientos en rutas domésticas e internacionales.

● Expandir su presencia en mercados clave de América latina.

● Aprovechar la versatilidad de ambas flotas, logrando una mayor capacidad de alcance para nuevas oportunidades de mercado.

● Mejorar la experiencia del cliente ofreciendo mayores prestaciones.

● Optimizar la eficiencia del consumo de combustible y reducir la huella de carbono.

Leonardo Scatturice: “Un paso histórico”

Leonardo Scatturice, Chairman & CEO de COC Global Enterprise, dijo: “Hoy damos un paso histórico para Flybondi. Una inversión billonaria en la incorporación de nuevos aviones reafirma nuestro compromiso con el crecimiento de la región. Esta decisión fortalece su capacidad operativa, impulsa la generación de miles de empleos y mejora la conectividad entre países y ciudades, dinamizando la economía y creando nuevas oportunidades para todos. Invertir es creer, y hoy creemos más que nunca en el futuro”.

Por su parte, Mauricio Sana, CEO de Flybondi, mencionó: “Esta decisión es un paso natural en nuestra visión de construir la red aérea más democrática y eficiente de la región. Buscamos incorporar de manera equilibrada aviones de ambos fabricantes, y para esto contamos con un gran compromiso y respaldo de nuestro nuevo inversor norteamericano. El plan de crecimiento fortalece nuestro futuro como compañía e impulsa a toda la industria aerocomercial regional. Flybondi llegó para cambiar la forma de volar en Argentina y ahora, estamos listos para llevar este modelo al resto de los países de América latina”.

La compañía hoy

Flybondi comenzó a operar en Argentina en 2018, cuenta con más de 1.500 empleados y ya transportó más de 17 millones personas. Actualmente cuenta con una flota de 15 aviones: 14 Boeing 737-800 NG con 189 asientos de única clase en formato dry lease y un Airbus A320 con modalidad ACMI con 180 asientos y concentra una cuota de mercado doméstico del 16% más el 3% del mercado regional.

El principal grupo inversor de la compañía es COC Global Enterprise, de Leonardo Scatturice, seguido por Cartesian Capital Group LLC y otros inversores privados de Argentina y Europa.