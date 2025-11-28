Todo indica que en esta temporada veraniega nuevamente el turismo emisivo superará al receptivo

La Encuesta de Turismo Internacional (ETI) del Indec indicó que en octubre de 2025 ingresaron 679,2 miles de visitantes no residentes por todas las vías de acceso al país, contra los 725.000 argentinos que viajaron al exterior. Del total de viajeros extranjeros, 389,8 miles fueron turistas (pernoctan en el destino) y 289,5 miles fueron excursionistas (visitantes sin pernoctaciones). La mayoría de esos viajeros —el 23,1%— provinieron de Brasil y un 15,1% de Uruguay.

Sin embargo, el turismo emisivo sigue ganando la partida: en octubre (últimas cifras relevadas por la ETI) viajaron fuera del país un total de 725 mil argentinos. Estas cifras le dan la razón a Darío Capitani, presidente de la Agencia Córdoba Turismo, quien en diálogo con After Office, de Punto a Punto Radio (90.7) sostuvo que la pregunta es si el país quiere ser “emisivo o receptivo” en materia turística.

La discusión de fondo

“Si tenemos las condiciones para recibir turismo extranjero, para potenciarlo, no solo el turismo interno como complemento, o la discusión es un tipo de cambio demasiado bajo que todo el turismo interno se va al exterior. Esa es la discusión de fondo”, subrayó a la vez que tomó distancia de la euforia presidencial que había catalogado el último fin de semana XXL como “el mejor de la historia”.

La lectura de Capitani es que “a medida que la macroeconomía se estabiliza, que la inflación baja, es cierto que tenemos un tipo de cambio débil. Hoy, a pesar de toda esa macro, el argentino, por su característica, se torna infinitamente emisivo. Por eso busca, en términos competitivos, precios y se va al extranjero”.

El emisivo creció un 50%

Y los números de la ETI así lo señalan: en octubre pasado, los 725.000 residentes en el país que salieron al exterior representan casi un 11% de incremento interanual, mientras que el ingreso de turistas no residentes (389,8 miles) marca un retroceso del 6%. En el acumulado de enero a octubre, el turismo emisivo creció casi un 50% (49,9) a la par que el receptivo se derrumbó un 16,1%.

Respecto a las salidas al exterior, el 66% tuvo como destinos a países limítrofes: Brasil con un 22,1% y Chile con el 19,3%. También hubo un repunte para el destino Europa, al que viajaron casi 100 mil argentinos (98,6 mil).

En esos viajes también creció el impacto económico: la ETI midió que los turistas argentinos gastaron en el exterior casi 600 millones de dólares (US$ 597), con un gasto personal diario promedio de US$94.

Tráfico aéreo internacional

Otro dato que se destaca en el comportamiento de los viajeros al exterior es que el 54,2% de ellos viajó en avión, lo cual demuestra la recuperación del tráfico aéreo internacional producto de la mayor conectividad, el uso de promociones online y la existencia de algunas tarifas competitivas.

El contraste con el turismo receptivo queda registrado también en el hecho de que los turistas extranjeros gastaron US$232,4 millones, con un gasto diario promedio de US$88 y una estadía de 11,4 noches.