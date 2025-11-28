Córdoba cambia las reglas del senderismo: nuevos límites por guía y control más estricto en las sierras

El crecimiento sostenido del senderismo en Córdoba obligó a revisar el modo en que se organizan las salidas a la montaña. A partir de una actualización oficial, las excursiones deberán ajustarse a un sistema de cupos y niveles de riesgo que hasta ahora no existía en la provincia.

La medida surge para reducir incidentes, garantizar acompañamiento profesional adecuado y ordenar un circuito que se volvió masivo en los últimos años.

Quiénes participaron y por qué se impulsó la reforma

El proceso fue trabajado durante meses por la Agencia Córdoba Turismo junto a agrupaciones técnicas del sector, entre ellas APTAC y la Asociación de Guías de la Quebrada del Condorito.

Las entidades aportaron diagnósticos sobre el aumento del flujo de visitante y la necesidad de homogeneizar criterios entre prestadores, lo que aporta mayor seguridad y control sobre estas actividades.

Los nuevos cupos: cómo quedan las salidas según la dificultad

El sistema establece tres categorías que determinan cuántas personas puede llevar un guía. Actividades de baja exigencia, como caminatas simples, permite 1 guía cada 20 personas.

En trekkings moderados con niveles intermedios, 1 guía cada 15 personas. Y en trekking técnico o con equipamiento, realizados en terrenos complejos, pasos con cuerdas o desniveles pronunciados, 1 guía cada 8 personas.

Cuando el número de participantes supera estos topes, se deberá asignar otro prestador que cumpla con las habilitaciones vigentes. También se aplican criterios particulares para actividades con grupos de menores y para instituciones educativas o comunitarias.

Mayor responsabilidad y controles más estrictos

Desde el sector remarcaron a ElDoce que las nuevas pautas no solo elevan la calidad del servicio, sino que permiten ordenar una actividad donde el guía cumple múltiples roles: evalúa el terreno, coordina al grupo, gestiona riesgos y protege el ambiente.

Con esta actualización, Córdoba busca alinearse a estándares nacionales e internacionales para actividades en montaña y, al mismo tiempo, reducir el impacto en entornos naturales muy visitados.

La decisión marca un cambio profundo en la manera de organizar excursiones en las sierras y apunta a un uso más responsable del territorio.