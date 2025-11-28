Renault Argentina informó que dejará de fabricar a partir de diciembre de este año en la planta cordobesa de barrio Santa Isabel los modelos Sandero, Logan y Stepway.

Comunicado de Renault

La decisión de la compañía se conoció “como parte de una evolución estratégica del portafolio regional y de la preparación para una nueva etapa industrial de productos y tecnologías”.

La empresa señaló en un comunicado que durante una década se fabricaron unas “160 mil unidades" de los mencionados modelos que se convirtieron en "pilares de accesibilidad y fiabilidad para la marca”.

Además Renault reafirmó “su compromiso con la industria argentina" al tiempo que aclaró que "la transición será ordenada y progresiva" y que se preservará "la actividad de la planta local y proyectando las nuevas oportunidades productivas que llegan de la mano del proyecto Concept Niagara".

“Nuestro compromiso con el país es continuar impulsando la industrialización, la sostenibilidad y el desarrollo de nuestra cadena de valor”, enfatizó la firma de acuerdo a lo publicado por Cadena 3.

Qué pasará con los trabajadores

“Nosotros venimos trabajando en Renault obviamente con las suspensiones, reducciones horarias para mantener los puestos de trabajo hasta que llegue el nuevo modelo de camioneta”, explicó el secretario general del SMATA, Maximiliano Ponce.

“Se va a fabricar la Kangoo, que es el único vehículo que queda hasta que llegue el nuevo modelo de vehículo. Y obviamente que la salida, la caída en su momento de las camionetas Nissan es lo que ocasionó salida de compañeros y pérdidas de puestos de trabajo, tanto efectivos como los contratados”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

Y luego aclaró: “Pero eso era cuando estaba Nissan. Ahora nosotros hemos logrado contener a los compañeros que sobrarían por no estar de estos dos productos, que son el Logan y el Sandero, hasta el año que viene, que viene el nuevo producto. Toda esa gente iría a trabajar sobre el nuevo producto y sobre la Kangoo”.

Por último remarcó que el objetivo es que “no se pierdan puestos de trabajo”, por eso “es que también las empresas hacen el esfuerzo” y “van a tener gente muchos meses con suspensiones rotativas, con reducciones horarias, manteniéndole, pagándole a la gente para no generar una desvinculación”.