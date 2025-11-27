Amenaza de bomba en la Universidad Blas Pascal: evacuaron el campus y trabaja la Brigada de Explosivos en zona noroeste de Córdoba

Pasado el mediodía, la Universidad Blas Pascal dispuso la evacuación total del edificio ubicado en Av. Donato Álvarez 380. La medida se tomó de manera preventiva luego de que trascendiera que un correo electrónico habría advertido sobre una posible amenaza de bomba en el campus.

Amenaza de Bomba (Perfil Córdoba)

Fuentes allegadas a la institución aclararon que este jueves estaban previstos varios actos de colación, lo que incrementó la cantidad de familias, alumnos, profesores y autoridades en el campus al momento de la evacuación.

Hasta el momento, no hay confirmación oficial por parte de las autoridades de la institución sobre el contenido del mensaje ni sobre el origen de la alerta. La información circula entre empleados y personas que estaban en el lugar.

Presencia de Explosivos y zona perimetrada

Personal de la Brigada de Explosivos de la Policía trabaja dentro del predio para descartar cualquier riesgo. Además, se reforzó la seguridad en los accesos y se delimitó un perímetro alrededor del edificio para evitar el ingreso de personas mientras se realiza la inspección.