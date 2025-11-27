Córdoba articula una estrategia de desarrollo para potenciar turismo, energía y producción

El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, participó este jueves en Despeñaderos de una jornada organizada por la CAF, junto a 40 intendentes y representantes del gobierno provincial. El objetivo fue coordinar políticas comunes en accesibilidad, sostenibilidad turística y desarrollo regional para el período 2025-2026, en un espacio de diálogo entre municipios y organismos internacionales.

La localidad anfitriona fue elegida por su proyecto Despeñaderos Florece, que transformó una antigua cantera abandonada en un vivero de flores a cielo abierto, con miradores, espacios gastronómicos y empleos verdes destinados principalmente a mujeres.

Malagueño, nuevo foco de Bugliotti: compra 10 hectáreas y el Pro Racing

Durante el encuentro, Passerini destacó el rol del financiamiento internacional y la importancia de la articulación entre niveles de gobierno. “Frente a los desafíos que hoy tiene la sociedad en materia de energía, desarrollo y producción, es positivo saber que hay un Banco que nos está mirando”, sostuvo. Y agregó: “En Córdoba no tenemos problemas por diferencias políticas que impida que nos podamos integrar”.

El intendente valoró el acompañamiento provincial y el trabajo de la Mesa Provincia-Municipios, destacando que el desarrollo local requiere planificación y consensos amplios.

Passerini adelantó que el Ente Metropolitano —del cual Despeñaderos forma parte— trabaja con apoyo de la CAF en un proyecto para crear un parque fotovoltaico destinado a generar energía limpia y reducir costos de alumbrado público. El secretario de Gobierno de Córdoba, Rodrigo Fernández, preside ese organismo y también participó del encuentro.

La iniciativa se suma al programa conjunto entre Despeñaderos, la Universidad Nacional de Córdoba y el municipio capitalino para la producción local de flores, ampliando la cadena de valor de un proyecto que ya es referencia regional.

La CAF y su rol en el desarrollo regional

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, creado en 1970 y conformado por 24 países y 13 bancos privados, cerró 2024 con una cartera de financiamiento de 34.702 millones de dólares. Su presencia en Córdoba busca potenciar proyectos con impacto local y fortalecer políticas de integración.

Reforma laboral: en Córdoba advierten que un tope a las indemnizaciones sería “inviable” y generaría una ola de juicios

“Córdoba tiene un ecosistema que funciona: universidades, sectores productivos, cooperativas. Estamos mostrando a América Latina y el Caribe que este modelo es posible”, afirmó Christian Asinelli, vicepresidente de Programación Estratégica de la CAF. También destacó el rol del gobernador Martín Llaryora y el intendente Passerini en la construcción de redes territoriales.

La vicegobernadora Myrian Prunotto subrayó que “trabajar en redes debe ser una política de Estado para la Argentina”, y destacó el impacto del Estado provincial en el interior profundo. Por su parte, la intendenta Carolina Basualdo remarcó que, en un contexto nacional complejo, “los gobiernos locales junto a las provincias y bancos como la CAF nos hacemos más fuertes”.

Basualdo insistió en la necesidad de sostener proyectos comunes para mejorar el bienestar de las comunidades y fortalecer los vínculos institucionales.