Malagueño, nuevo foco de Bugliotti: compra 10 hectáreas y el Pro Racing

Euclides “Tati” Bugliotti, fundador del Grupo Dinosaurio, concretó dos operaciones inmobiliarias que reconfiguran una zona estratégica del corredor Córdoba–Carlos Paz. El empresario compró cinco hectáreas pertenecientes al fraccionamiento TierrAlta, en Malagueño, y sumó otros cinco galpones del histórico Complejo Pro Racing, lo que habilita el diseño de un nuevo desarrollo de gran escala.

El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este jueves 27 de noviembre

La primera adquisición corresponde a tierras que quedaron sin ejecutar tras la quiebra de Euromayor. Se trata de un sector ubicado en una de las áreas con mayor crecimiento urbano e industrial del Gran Córdoba, donde la presión inmobiliaria y comercial viene en ascenso desde hace una década. La segunda operación incluyó el predio donde funcionó Pro Racing Park, una estructura equipada que ahora será integrada al futuro proyecto.

Con ambas compras, Bugliotti unificó 10 hectáreas contiguas. El plan contempla la construcción de un Super Mami —ante la ausencia de grandes superficies entre Carlos Paz y Malagueño—, salas de cine, áreas recreativas y dos salones de entretenimiento que desarrollará su sobrino Francisco, quien ya mantiene conversaciones con proveedores tecnológicos de China. En una fase posterior, el empresario analiza la posibilidad de incorporar un hotel.

Reforma laboral: en Córdoba advierten que un tope a las indemnizaciones sería “inviable” y generaría una ola de juicios

El avance del proyecto dependerá de la normativa municipal vigente. “Vamos a analizar qué permite la reglamentación de uso de suelo. Podría ser un desarrollo comercial a cielo abierto”, señaló Bugliotti en diálogo con La Voz del Interior.

La apuesta del Grupo Dinosaurio en la zona se complementa con otras inversiones. Frente a la autopista, la empresa construyó Milénica IV, dos torres con 88 departamentos. Además, el 28 de este mes inaugurará tres parques solares en Deán Funes, con capacidad para generar 36 megavatios, energía suficiente para abastecer todas sus operaciones y volcar un 20% de excedente a la red.

Córdoba suma un nuevo polo quirúrgico: el Hospital Privado Núñez estrena quirófanos de alta complejidad con tecnología de última generación

En simultáneo, la compañía avanza con la ampliación del Super Mami de Ruta 20, desarrolla una nueva torre en Milénica V y sigue adelante con la transformación del Orfeo Superdomo en Orfeo Plaza, que funcionará como un centro de salud manteniendo su fachada original. La apertura está prevista antes de 2027.

Entre compras estratégicas, generación de energía propia y obras en marcha, Bugliotti vuelve a posicionarse como uno de los actores más activos del escenario empresarial cordobés.