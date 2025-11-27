El Hospital Privado Núñez, ubicado en Av. Rafael Núñez 5229, abrió una nueva etapa en su servicio quirúrgico con la puesta en marcha de espacios diseñados para resolver procedimientos complejos. La institución renovó y amplió su infraestructura con quirófanos modernos capaces de ofrecer intervenciones más precisas, rápidas y seguras.

Con dos quirófanos totalmente equipados, un quirófano exclusivo para oftalmología y una sala dedicada a estudios endoscópicos, la sede centraliza parte de sus actividades en la zona norte de la ciudad, lo que evita derivaciones y acorta los tiempos de espera.

A su vez, se incorporó una unidad de terapia intensiva y un sector de internación preparado para acompañar al paciente antes y después de cada cirugía, garantizando un circuito de atención integral.

Cirugías programadas de complejidad

Con esta ampliación, el Hospital consolida su capacidad para resolver cirugías programadas en diversas especialidades, entre ellas neurocirugía, traumatología, cirugía general, ginecología, urología y otorrinolaringología.

La propuesta combina quirófanos de última generación, consultorios especializados y una guardia médica activa, lo que posiciona a la institución como un centro de referencia para cirugías avanzadas en Córdoba.