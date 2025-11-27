Andrés Malamud: "La gente aguanta el ajuste, explota para adentro"

El politólogo Andrés Malamud afirmó que “la gente aguanta el ajuste” y que “explota para adentro” al analizar la actual coyuntura económica social que atraviesa la Argentina.

“La gente aguanta el ajuste”

“Un tipo que conoce como nadie el mundo del consumo y las elecciones me decía: ´La gente aguanta el ajuste hasta que tiene un desempleado en la familia´. Y en ese momento se vuelve contra el ajuste”, sostuvo Malamud.

“Pero eso era en tiempo de pleno empleo cuando vos pensabas que todos tenían trabajo y lo tenían para siempre”, agregó en declaraciones al canal de streaming Gelatina.

“Hoy un chico que pierde el trabajo, agarra un teléfono y una bicicleta y sale a laburar. O se ponen un Uber o quiere ser youtuber, ejemplificó.

“No es el mismo efecto que tenía antes. Hoy hay mucha más resistencia a lo que antes era insoportable”, aclaró.

“La gente explota para adentro”

“Entonces lo que vemos es que la política tiene amortiguadores que antes no existían. La gente explota para adentro, lo que dicen los antropólogos, el mejorismo”, analizó Malamud.

“Y sobre todo creo que el Gobierno esto lo ve porque tiene mentalidad joven, como Milei no tiene hijos, entonces se comporta como si lo fuera él, como los jóvenes”, recalcó.

“La responsabilidad no se le adjudica al Estado. El Estado no tiene capacidad de hacer lo que antes hacía, pero la gente no le pide que lo haga”, concluyó Malamud.